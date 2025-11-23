Menü Kapat
15°
Ekonomi
Editor
 Ümit Buget

Elektrik faturalarına gizli zam uyarısı!

Resmi Gazete'de elektrik faturalarında devlet desteğine ilişkin düzenleme yayımlandı. Karara göre yeni yılla birlikte elektrik tüketimi fazla olanlar destek alamayacak. Bu çerçevede 'yeni' elektrik faturalarıyla alakalı bilgilendirmelerde bulunan Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, tüketiciye gizli zam uyarısı yaptı.

Elektrik faturalarına gizli zam uyarısı!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
23.11.2025
saat ikonu 11:29
|
GÜNCELLEME:
23.11.2025
saat ikonu 11:32

Elektrik faturalarında sistemi değişti. Artık elektrik tüketimi yıllık bu miktarı aşanlar devlet desteği alamayacak. Elektrik faturalarında ödenecek tutarı etkileyecek değişiklik 'de yayımlandı. Uygulama 1 Ocak 2026 itibariyle yürürlükte olacak.

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin; önümüzdeki yıldan itibaren kullanılan elektrikte belli bir Kilowatt'ı geçtiği taktirde devlet indiriminden faydalanamayacağını ifade ederek; "Önümüzdeki sene vatandaş 4 bin Kilowatt'ı geçerse yüzde 150-160 gibi bir öngörülüyor" dedi.

Elektrik faturalarına gizli zam uyarısı!

ELEKTRİK DE ZAM OLAYI İLE KARŞI KARŞIYAYIZ

Elektrik faturalarıyla alakalı bilgilendirmelerde bulunan Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin; faturalardaki devlet desteğine önümüzdeki yıldan itibaren yeni bir uygulamaya geçileceğini aktardı. Belli bir tüketimi geçen vatandaşların devlet desteğinin iptal olacağını aktaran Başkan Şahin; "Bir ürünün fiyatı 100 TL ise 120-130 TL yaptığımız zaman zam yapmış oluyoruz. Elektrikte de bir zam olayı ile karşı karşıyayız.

Elektrik faturalarına gizli zam uyarısı!

Geçen senelere kadar elektrik faturalarında hiçbir bilgilendirme yoktu. Şu anda elektrik faturanız 286 TL ve faturaların alt tarafında diyor ki: ‘Aslında faturanız 653 TL, fakat biz sizden 286 TL’sini alıyoruz, geri kalan kısmı devlet ödüyor.’ Geçen seneye kadar böyle bir şey yoktu. Önümüzdeki sene başından itibaren şöyle bir uygulamaya geçilecek; eğer 'yıllık tüketiminiz belli bir Kilowatt'ı aşarsa bu indirimi iptal edeceğiz' deniyor. Zam denmiyor da indirimin iptali deniyor. Otomatikman 286 TL’lik fatura 653 TL olacak. Yüzde 130’a yakın bir zam yapılıyor, fakat adı zam değil; devletin ödemiş olduğu indirimi fazla kullandığınız için iptal ediliyor. Önümüzdeki sene vatandaş 4 bin Kilowatt'ı geçerse yüzde 150-160 gibi bir zam öngörülüyor" dedi.

