Bunları yapan yüzde 40 tasarruf edecek! Uzmanı açıkladı: Kombiden 12 bin lira kazanmanın şifresi

Havaların yurdun bazı bölgelerinde soğumasıyla birlikte kombi kullanımı da arttı. Kış boyunca çalışacak kombilerin bakımı ise bu mevsimde büyük önem arz ediyor. Uzmanlar kombi ve petek bakımlarının ihmal edilmemesi gerektiğine dikkat çekiyor. Bakımı ihmal edilen cihazlarda ise parça arızası nedeniyle yüksek masraflar çıkabiliyor.

Kombi bakımının hem yakıt tasarrufu hem de cihazda bulunan yedek parçalar için önem taşıdığına değinen Kombi Bakım Uzmanı Osman Yaman, "Kombi bakımı cihazın içerisinde bulunan parçaların daha uzun ömürlü olabilmesi için yapılması gereken bir işlemdir" dedi.

İşin uzmanı anlatmaya şöyle devam etti: