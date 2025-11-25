Yavaş gidenleri geçmek isterken faciaya sebep oldu! Çarpa çarpa durabildi

Adana'da Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi Kozan Caddesi'nde gece yarısı sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, iddiaya göre trafikte ağır ilerleyen araçları geçmek isterken önce dolmuşa ardından da kaldırımda satış için sergilenen 3 tekerli 2 motosiklete çarptı. Yaralananın olmadığı kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına ve araç kamerasına yansıdı.