Yavaş gidenleri geçmek isterken faciaya sebep oldu! Çarpa çarpa durabildi

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Adana'da Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi Kozan Caddesi'nde gece yarısı sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, iddiaya göre trafikte ağır ilerleyen araçları geçmek isterken önce dolmuşa ardından da kaldırımda satış için sergilenen 3 tekerli 2 motosiklete çarptı. Yaralananın olmadığı kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına ve araç kamerasına yansıdı.