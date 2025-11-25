Menü Kapat
 Dilek Ulusan

Güllü’nün torununun bakıcısının oğlu Osman Yıldız konuştu! "Öldür yönünde teklifte bulundu"

Arabesk müziği sanatçısı Güllü'nün ölümünün ardından kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in annesi hakkında mesajları gün yüzüne çıktı. İkinci kez ifadesi alınan Tuğyan Ülkem Gülter sinir anında mesajları attığını söyledi. Güllü’nün torununun bakıcısının oğlu olan Osman Yıldız sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bana toplam 5-6 kez annemi bıçakla veya silahla öldür yönünde teklifte bulunmuştur" dedi.

25.11.2025
25.11.2025
Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden arabesk müziği sanatçısı Güllü'nün ölümüyle ilgili yeni bir savcı daha görevlendirildi. Olayla ilgili sır perdesini çözmesi beklenen bilirkişi ve ses analiz raporu ise büyük merakla bekleniyor. Güllü’nün torununun bakıcısının oğlu olan Osman Yıldız, Tuğyan Ülkem Gülter'in kendisine annesini öldürmesi için teklifte bulunduğunu belirtti.

GÜLLÜ'NÜN KIZI TUĞYAN ÜLKEM GÜLTER HAKKINDA ÇOK KONUŞULACAK YENİ İDDİALAR

Güllü’nün torununun bakıcısının oğlu olan Osman Yıldız, dikkat çekici iddialar ortaya attı. Yıldız, "Tuğyan, Güllü hanımın vefatından yaklaşık 1 ay önce bana toplam 5-6 kez annemi bıçakla veya silahla öldür yönünde teklifte bulunmuştur. Bana evin arka tarafında bir giriş var orayı net gören kamera yok aracını park ederken veya araca binerken onu öldürebilirsin şeklinde yönlendirmelerde bulunmuştur. Tuğyan, bu eylemi gerçekleştirmek durumunda 1 daire veririm burada ailenle birlikle yaşarsın şeklinde teklifte bulundu. Bu açıklamam bir ihbar niteliğindedir. Ayrıntılı ifademi savcılığa vereceğimi bildiririm" dedi.

Güllü’nün torununun bakıcısının oğlu Osman Yıldız konuştu! "Öldür yönünde teklifte bulundu"

TUĞYAN ÜLKEM GÜLTER İFADE VERDİ, SÖZLERİ "PES" DEDİRTTİ

Hakkındaki iddiaları yalanlayan Tuğyan Ülkem Gülter, "Annemle herhangi bir husumetim yok. Zaman zaman anne-kız tartışması her evde olduğu gibi bizde de olurdu. Ama hep aynı evde yaşamaya devam ettik. Bu duruma çevremiz de şahittir" dedi. Annesinin alkol alınca kendini kaybettiğini belirten Gülter, "BİZ annemle ara ara tartıştığımızda sinirle birbirimize bu tür laflar ederdik. Annem özellikle alkol alınca sinirlenen biriydi. Sinirlenince de ne konuştuğunu bilmezdi. İncitici veya tehdit içeren sözler söyleyince ben de sinirlenirdim. 'Annemi öldüreceğim, kendimi de öldüreceğim' tarzı mesajları bir arkadaşıma duygusal anımda dertleşmek maksadıyla attım." diyerek hakkındaki iddiaları reddetti.

Güllü’nün torununun bakıcısının oğlu Osman Yıldız konuştu! "Öldür yönünde teklifte bulundu"
