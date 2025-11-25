Menü Kapat
TGRT Haber
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 Dilek Ulusan

Sözleri nedeniyle linç yiyen Duygu Özaslan, Berfu Yenenler'i suçladı

Berfu Yenenler'in programına katılan Duygu Özaslan, söylediği sözler nedeniyle tepki topladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Duygu Özaslan, "Konunun tamamının ana videodan çıkartılmasını rica ederek çıkarttırmıştık. ancak sadece bu cümlenin bağlamı dışında instagram'da kesit olarak paylaşılması bilgimiz dışındaydı" diyerek Berfu Yenenler'e sitem etti.

Sözleri nedeniyle linç yiyen Duygu Özaslan, Berfu Yenenler'i suçladı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
25.11.2025
saat ikonu 09:37
|
GÜNCELLEME:
25.11.2025
saat ikonu 09:43

'in programına katılan Duygu Özaslan söylediği sözler yüzünden çekti. Fenomen tepkiler sonrası yaptığı açıklamayla dikkat çekti ve Berfu Yenenler'i suçladı.

DUYGU ÖZASLAN BEBEK ARABASI MI, KÖPEK Mİ? SORUSUNA VERDİĞİ CEVAPLA TEPKİ TOPLADI

Duygu Özaslan'ın Berfu Yenenler'in programında söylediği sözler nedeniyle tepki çekti. Berfu Yenenler'in "Çocuk sever misin?' sorusuna Duygu Özaslan'ı 'Bir bebek arabası bir varsa köpeği severim.' demesi gündem oldu.

Sözleri nedeniyle linç yiyen Duygu Özaslan, Berfu Yenenler'i suçladı

DUYGU ÖZASLAN, BERFU YENENLER'E ATEŞ PÜSKÜRDÜ

hesabından yapan Duygu Özaslan, "Katıldığım Talk show programında, stüdyo ortamındaki samimi sohbet sırasında espriyle söylediğim bir cümle çok yanlış anlaşıldı. ve biz "bu cümle belki yanlış anlaşılabilir…" diyerek konunun tamamının ana videodan çıkartılmasını rica ederek çıkarttırmıştık. ancak sadece bu cümlenin bağlamı dışında instagram'da kesit olarak paylaşılması bilgimiz dışındaydı ve bu şekilde paylaşılmasına üzüldüm. Paylaşılan kesitte bahsi geçen konu bir değer kıyası asla değil; benim şimdiye kadar bildiğim, onlara beslediğim saf sevgiden bahsediyorum sadece.
umarım bir gün benim de bebeğim olur. o güne kadar bakımına hakim olduğum tek canlı köpeklerim. cümlenin çıkış noktası da buydu" diyerek Berfu Yenenler'i suçladı.

Sözleri nedeniyle linç yiyen Duygu Özaslan, Berfu Yenenler'i suçladı
TGRT Haber
