12°
Magazin
Editor
Editor
 Dilek Ulusan

Rupert Grint, Harry Potter'ın hayatına gerçek etkisini açıkladı

Dünya çapında büyük bir üne kavuşmasını sağlayan Harry Potter hakkında konuşan Rupert Grint, Ron Weasley karakterinin gölgesinden asla çıkamayacağını söyledi. Ancak oyuncu, bu durumdan hiç de şikâyetçi değil.

Rupert Grint, Harry Potter'ın hayatına gerçek etkisini açıkladı
filmiyle dünya çapında üne kavuşan Rupert Grint, 'Harry Potter' serisinin son filminin vizyona girmesinden yaklaşık 14 yıl sonra, oynadığı 'Ron Weasley' karakterinin gölgesinden asla çıkamayacağını söyledi. Ancak , bu durumdan hiç de şikâyetçi değil.

RUPERT GRINT: HARRY POTTER KARAKTERİ ÜZERİME YAPIŞTI

Şu anda 37 yaşında olan Rupert Grint, BBC'ye verdiği röportajda; "Bundan memnunum. Bence harika... Bunun çocukluklarının bir parçası olduğunu gerçekten hisseden insanlarla tanışmayı seviyorum" dedi.

Rupert Grint, Harry Potter'ın hayatına gerçek etkisini açıkladı

Serinin 8 filminin tamamında 'Ron Weasley'i oynayan Rupert Grint, yakında 'Harry Potter'ın TV dizisinde 'Ron'u oynayacak çocuk oyuncuya da bir mektup yazdığını açıkladı. Grint; "Döngünün tekrar yaşanması oldukça tuhaf. Nasıl olacağını gerçekten merak ediyorum" diye konuştu.

Rupert Grint, Harry Potter'ın hayatına gerçek etkisini açıkladı

Oyuncu, M. Night Shyamalan'ın gerilim filmi 'Kulübeye Tıklat' (2023) ve 'Servant' (2019) dizisi gibi yapımlarda rol almış olsa da her zaman sevimli çocuk olarak anılacağını düşündüğünü söyledi.

