Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

İstanbul'u terk edip Kıbrıs'a yerleşti! Gizem Özdilli'nin son hali ortaya çıktı

Bir dönemin en çok konuşulan modellerinden biri olan Gizem Özdilli, İstanbul'u terk ederek Kıbrıs'a yerleşti. Gizem Özdilli'nin son halini görenler ise "Yıllar geçmiş ama hiç değişmemiş" dedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
İstanbul'u terk edip Kıbrıs'a yerleşti! Gizem Özdilli'nin son hali ortaya çıktı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
24.11.2025
saat ikonu 17:37
|
GÜNCELLEME:
24.11.2025
saat ikonu 17:42

Bir dönemin en popüler mankenlerinden Gizem Özdilli, yıllardır yaşadığı ’dan taşındı. Podyumlarda fırtına estiren ünlü model, uzun süredir şikâyet ettiği şehir kalabalığından ve trafikten bunaldığını söyleyerek Türk Cumhuriyeti’ne taşındı. Gizem Özdilli'nin son haline ise beğeni yağdı.

GİZEM ÖZDİLLİ İSTANBUL'U TERK ETTİ

51 yaşındaki Gizem Özdilli, “Mesleğime sağlıklı olduğum sürece devam edeceğim. Fiziğime iyi bakıyorum, emekli olmaya niyetim yok” diyen Özdilli, Kıbrıs’ta daha sakin ve kendine uygun bir yaşam kurdu.

İstanbul'u terk edip Kıbrıs'a yerleşti! Gizem Özdilli'nin son hali ortaya çıktı

GİZEM ÖZDİLLİ'NİN SON HALİ ORTAYA ÇIKTI

Yüzüne bir takım işlemler yaptıran Gizem Özdill'nin spor paylaşımına da yorum yağdı. 51 yaşındaki oyuncuya "Hiç değişmemiş", "Yıllara meydan okuyor" gibi yorumlar yağdı.

İstanbul'u terk edip Kıbrıs'a yerleşti! Gizem Özdilli'nin son hali ortaya çıktı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Rupert Grint, Harry Potter'ın hayatına gerçek etkisini açıkladı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Evrim Akın'ın sunduğu programla ünlenen Çitos Efe, Asena Keskinci'nin açıklamaları hakkında konuştu
ETİKETLER
#istanbul
#emeklilik
#estetik
#kuzey kıbrıs
#manken
#yaşlılık
#Gizem Özdilli
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.