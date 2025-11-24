İstanbul'u terk edip Kıbrıs'a yerleşti! Gizem Özdilli'nin son hali ortaya çıktı

Bir dönemin en popüler mankenlerinden Gizem Özdilli, yıllardır yaşadığı İstanbul’dan taşındı. Podyumlarda fırtına estiren ünlü model, uzun süredir şikâyet ettiği şehir kalabalığından ve trafikten bunaldığını söyleyerek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne taşındı. Gizem Özdilli'nin son haline ise beğeni yağdı.

GİZEM ÖZDİLLİ İSTANBUL'U TERK ETTİ

51 yaşındaki Gizem Özdilli, “Mesleğime sağlıklı olduğum sürece devam edeceğim. Fiziğime iyi bakıyorum, emekli olmaya niyetim yok” diyen Özdilli, Kıbrıs’ta daha sakin ve kendine uygun bir yaşam kurdu.

GİZEM ÖZDİLLİ'NİN SON HALİ ORTAYA ÇIKTI

Yüzüne bir takım estetik işlemler yaptıran Gizem Özdill'nin spor paylaşımına da yorum yağdı. 51 yaşındaki oyuncuya "Hiç değişmemiş", "Yıllara meydan okuyor" gibi yorumlar yağdı.