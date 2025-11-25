Menü Kapat
TGRT Haber
İstanbul
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Muğla'daki yangında iki ev kullanılamaz hale geldi

Muğla’nın Menteşe ilçesinde çıkan yangında iki ev kullanılamaz hale geldi.

25.11.2025
25.11.2025
’nın ilçesinde çıkan yangında iki ev alevlere teslim oldu. Edinilen bilgiye göre, Mahallesi’nde bir evde sobadan kaynaklandığı iddia edilen paniğe neden oldu. Alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye , sağlık ekipleri ve kolluk kuvvetleri sevk edildi.

Muğla'daki yangında iki ev kullanılamaz hale geldi

EVLER KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Büyüyen alevler, bitişikteki başka bir eve de sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sayesinde alevler kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, her iki evde kullanılamaz hale geldi. Ekipler bölgede soğutma çalışmalarına devam ediyor.

Muğla'daki yangında iki ev kullanılamaz hale geldi

Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

