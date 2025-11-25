Amazon ABD'yi yapay zeka üssüne çeviriyor: Yatırım tutarı dudak uçuklattı

Amazon, ABD hükümet kurumlarının yapay zeka kapasitesini artırmak için büyük bir adım atıyor. Şirket, AWS üzerinden hayata geçirilecek projeler kapsamında ülkede yapay zeka ve süper bilgisayar altyapısını genişletmek üzere 50 milyar dolara kadar yatırım yapacağını duyurdu.

1,3 GİGAVATLIK EK İŞLEM KAPASİTESİ

Gelecek yıl başlaması planlanan yeni yatırımın, gelişmiş işlem ve ağ teknolojilerine sahip veri merkezlerinin inşasıyla yaklaşık 1,3 gigavatlık ek işlem kapasitesi sağlayacağı kaydedildi.

Ayrıca federal kurumların AWS'nin kapsamlı yapay zeka hizmetlerine erişim sağlayacağı, bu sayede özel yapay zeka çözümleri geliştirebileceği, büyük veri kümelerini optimize edebilecek ve işgücü verimliliğini artırabileceği ifade edildi.

Açıklamada, söz konusu yatırımın hükümet kurumlarının keşif ve karar alma süreçlerini hızlandırmasını sağlayacağı belirtildi.