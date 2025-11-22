İzmir Buca elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 22 Kasım Ödemiş, Bergama, Tire, Urla elektrik arızası

Kategoriler
Bugün İzmir'de meydana gelen elektrik kesintisinin ardından elektrikler ne zaman gelecek merak edildi. 22 Kasım Cumartesi İzmir Buca, Ödemiş, Konak, Menderes elektrik arızası bilgileri paylaşıldı.
BUCA
Zafer
Turgut Özal Cd., 2321–2358 arası tüm sokaklar, Gaffar Okkan Sk.
Saat: 09:00 – 15:00
Efeler
Koşuyolu Cd., Cemil Şeboy Cd., 304–334 arası sokaklar
Saat: 13:00 – 17:00
İnkılap
Sk.
Saat: 13:00 – 17:00
Akıncılar
Sk., Koşuyolu Cd.
Saat: 13:00 – 17:00
TİRE
Eğridere
Koyuncu Küme Evleri
Saat: 09:00 – 17:00
Ambarkavak Küme Evleri
Saat: 09:00 – 17:00
Ertuğrul
Kambur Sk., Yalınayak Sk., Kütükminare Sk., Konak Sk., Kaplançeşme Sk., Kalfa Sk., Emirgan Sk., Akarsu Sk., Güneş Sk.
Saat: 09:00 – 17:00
Dumlupınar
Yavançeşme Sk., Kıvrık Sk., Kütükminare Sk., Kalfa Sk., Ağa Sk., 1–3 Yavançeşme Sk., Üzümcü Gç. Sk., Dibek Meydanı Sk., 1 Harlak Sk.
Saat: 09:00 – 17:00**
Cumhuriyet
Yalınayak Gç. Sk., Karahasan Cd., Kaplançeşme Sk., Dörtyol Sk., Ağa Sk., Deppoy Cd.
Saat: 09:00 – 17:00
Dumlupınar (2. Kayıt)
Yavançeşme Sk., Karadut Sk., Gürler Sk., Bahar Sk., 2. Harlak Sk., Şanizade Cd., Dik Sk., Üzümcü Gç. Sk.
Saat: 09:00 – 17:00
Turan
Çukurküp Sk., 1. Dere Sk., 1. Selvili Mescit Sk.
Saat: 09:00 – 17:00
Ketenci
Şehit İsa Yüksel Cd., Yeniceköy Sk., Tekin Çıkmazı Sk., Leylak Sk., Kısakuyu Sk., Kavaklaraltı Sk., Hekim Sk., Hamzaağa Sk., Armağan Sk., Alamadan Sk., Kızlarçeşme sokakları
Saat: 09:00 – 17:00
URLA
Güvendik
225–242 arası tüm sokaklar, Mavi Plaj Cd.
Saat: 10:00 – 16:00
Zeytinalanı
4124–4171 arası sokaklar, Muammer Aksoy Cd., İsmet İnönü Blv.
Saat: 09:00 – 15:00
M. Fevzi Çakmak
Muammer Aksoy Cd., İsmet İnönü Blv., 4102–4131 arası sokaklar
Saat: 09:00 – 15:00
Şirinkent
Muammer Aksoy Cd., 4228–4306 arası sokaklar
Saat: 09:00 – 15:00
KONAK
Ulubatlı
2692–2765 tüm sokaklar, Adalet Cd., Toros Park İçi Yolu
Saat: 09:00 – 17:00
Ufuk
Sk., 917–917/3 Sk.
Saat: 09:00 – 17:00
Mehmet Akif
2692–2738 arası sokaklar, Adalet Cd., Celal Yılmaz Parkı
Saat: 09:00 – 17:00
Çınartepe
Güneş Cd., 2622–2653 arası tüm sokaklar, Dicle Cd.
Saat: 16:00 – 17:00 (Planlı)
Atamer
Sk.
Saat: 16:00 – 17:00
Aydoğdu
Sk.
Saat: 16:00 – 17:00
Saygı
Toros Cd., 2655–2722 arası sokaklar, Barış Cd.
Saat: 16:00 – 17:00
Çamkule
Dicle Cd.
Saat: 16:00 – 17:00
Yeni
Agora Park İçi Yolu, 803–819 arası sokaklar
Saat: 10:00 – 17:00
Pazaryeri
Tarık Sarı Sk., 943–944 Sk.
Saat: 10:00 – 17:00
Namazgah
Mahalle geneli
Saat: 10:00 – 17:00
Ali Reis
806., 982. Sk.
Saat: 10:00 – 17:00
Sakarya
817–824 arası sokaklar
Saat: 10:00 – 17:00
Süvari
804., 817. Sk.
Saat: 10:00 – 17:00
BORNOVA
Doğanlar
Ankara Cd.
Saat: 14:00 – 18:00
Atatürk
934–958 arası sokaklar, Barbaros Cd., Çocuk Parkı iç yolu
Saat: 11:30 – 17:00
NARLIDERE
Narlı
Mahalle geneli
Saat: 09:00 – 17:00
FOÇA
Cumhuriyet
1101–1137 arası sokaklar, Tekin Kipöz Cd., İstanbul Cd., Bodrum Cd., Alanya Cd., Barbaros Cd., Foça Cd., Fevzi Paşa Cd., Yalova Cd.
Saat: 09:00 – 17:00
Mustafa Kemal Atatürk
Gürkan Sk., Petre Sk., Halide Edip Adıvar Cd., Oruç Reis Cd., Tufan, Tuna, Yalı sokakları
Saat: 09:00 – 17:00
KARABAĞLAR
Limanreis – Kavacık – Tırazlı
Mahalle geneli
Saat: 09:00 – 17:00
DİKİLİ
Cumhuriyet
Bahriye Üçok Cd. ve 300–369 arası onlarca sokak
Saat: 09:00 – 15:00
(Üç ayrı kesinti kaydı ile aynı bölge)
ÖDEMİŞ
Hürriyet
Ocaklı Küme Evleri, Şehit Ali Dereli Küme Evleri, Birgi Yolu Cd., 1697–1700 Sk.
Saat: 09:00 – 17:00
Küçükavulcuk – Büyükavulcuk – Yolüstü – Ocaklı – Zafer
Tüm küme evleri ve sokaklar
Saat: 09:00 – 17:00
TORBALI
Sağlık – Tulum
6350–6355 arası sokaklar
Saat: 09:00 – 17:00
Atatürk – Yedi Eylül
1501–1606 arası sokaklar, Bahçelievler Cd., 5590–5667 sokaklar
Saat: 09:00 – 17:00
Ahmetli
6100–6112 arası sokaklar, Gazi Atatürk Meydanı
Saat: 10:10 – 16:30
Ahmetli – Yeniköy – Özbey (Planlı)
Cd., 6104/1 Sk., Bayrak Cd.
Saat: 16:31 – 17:00
ÇEŞME
16 Eylül
3001–3035 arası sokaklar
Saat: 12:00 – 17:00
Celal Bayar (Planlı)
5152–5221 arası sokaklar
Saat: 12:00 – 17:00