19°
İzmir Buca elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 22 Kasım Ödemiş, Bergama, Tire, Urla elektrik arızası

İzmir Buca, Ödemiş, Urla, Konak gibi ilçelerde meydana gelen elektrik kesintisinin ne zaman biteceği GDZ tarafından duyuruldu.

İzmir Buca elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 22 Kasım Ödemiş, Bergama, Tire, Urla elektrik arızası
Bugün 'de meydana gelen elektrik kesintisinin ardından elektrikler ne zaman gelecek merak edildi. 22 Kasım Cumartesi İzmir , , , elektrik arızası bilgileri paylaşıldı.

İzmir Buca elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 22 Kasım Ödemiş, Bergama, Tire, Urla elektrik arızası

İZMİR BUCA ELEKTRİK KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK?

BUCA
Zafer

Turgut Özal Cd., 2321–2358 arası tüm sokaklar, Gaffar Okkan Sk.
Saat: 09:00 – 15:00

Efeler

Koşuyolu Cd., Cemil Şeboy Cd., 304–334 arası sokaklar
Saat: 13:00 – 17:00

İnkılap

Sk.
Saat: 13:00 – 17:00

Akıncılar

Sk., Koşuyolu Cd.
Saat: 13:00 – 17:00

İzmir Buca elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 22 Kasım Ödemiş, Bergama, Tire, Urla elektrik arızası

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 22 KASIM

TİRE
Eğridere

Koyuncu Küme Evleri
Saat: 09:00 – 17:00

Ambarkavak Küme Evleri
Saat: 09:00 – 17:00

Ertuğrul

Kambur Sk., Yalınayak Sk., Kütükminare Sk., Konak Sk., Kaplançeşme Sk., Kalfa Sk., Emirgan Sk., Akarsu Sk., Güneş Sk.
Saat: 09:00 – 17:00

Dumlupınar

Yavançeşme Sk., Kıvrık Sk., Kütükminare Sk., Kalfa Sk., Ağa Sk., 1–3 Yavançeşme Sk., Üzümcü Gç. Sk., Dibek Meydanı Sk., 1 Harlak Sk.
Saat: 09:00 – 17:00**

Cumhuriyet

Yalınayak Gç. Sk., Karahasan Cd., Kaplançeşme Sk., Dörtyol Sk., Ağa Sk., Deppoy Cd.
Saat: 09:00 – 17:00

Dumlupınar (2. Kayıt)

İzmir Buca elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 22 Kasım Ödemiş, Bergama, Tire, Urla elektrik arızası

Yavançeşme Sk., Karadut Sk., Gürler Sk., Bahar Sk., 2. Harlak Sk., Şanizade Cd., Dik Sk., Üzümcü Gç. Sk.
Saat: 09:00 – 17:00

Turan

Çukurküp Sk., 1. Dere Sk., 1. Selvili Mescit Sk.
Saat: 09:00 – 17:00

Ketenci

Şehit İsa Yüksel Cd., Yeniceköy Sk., Tekin Çıkmazı Sk., Leylak Sk., Kısakuyu Sk., Kavaklaraltı Sk., Hekim Sk., Hamzaağa Sk., Armağan Sk., Alamadan Sk., Kızlarçeşme sokakları
Saat: 09:00 – 17:00

İZMİR URLA, KONAK ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

URLA
Güvendik

225–242 arası tüm sokaklar, Mavi Plaj Cd.
Saat: 10:00 – 16:00

Zeytinalanı

4124–4171 arası sokaklar, Muammer Aksoy Cd., İsmet İnönü Blv.
Saat: 09:00 – 15:00

İzmir Buca elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 22 Kasım Ödemiş, Bergama, Tire, Urla elektrik arızası

M. Fevzi Çakmak

Muammer Aksoy Cd., İsmet İnönü Blv., 4102–4131 arası sokaklar
Saat: 09:00 – 15:00

Şirinkent

Muammer Aksoy Cd., 4228–4306 arası sokaklar
Saat: 09:00 – 15:00

KONAK
Ulubatlı

2692–2765 tüm sokaklar, Adalet Cd., Toros Park İçi Yolu
Saat: 09:00 – 17:00

Ufuk

Sk., 917–917/3 Sk.
Saat: 09:00 – 17:00

Mehmet Akif

2692–2738 arası sokaklar, Adalet Cd., Celal Yılmaz Parkı
Saat: 09:00 – 17:00

Çınartepe

Güneş Cd., 2622–2653 arası tüm sokaklar, Dicle Cd.
Saat: 16:00 – 17:00 (Planlı)

İzmir Buca elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 22 Kasım Ödemiş, Bergama, Tire, Urla elektrik arızası

Atamer

Sk.
Saat: 16:00 – 17:00

Aydoğdu

Sk.
Saat: 16:00 – 17:00

Saygı

Toros Cd., 2655–2722 arası sokaklar, Barış Cd.
Saat: 16:00 – 17:00

Çamkule

Dicle Cd.
Saat: 16:00 – 17:00

Yeni

Agora Park İçi Yolu, 803–819 arası sokaklar
Saat: 10:00 – 17:00

Pazaryeri

Tarık Sarı Sk., 943–944 Sk.
Saat: 10:00 – 17:00

İzmir Buca elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 22 Kasım Ödemiş, Bergama, Tire, Urla elektrik arızası

Namazgah

Mahalle geneli
Saat: 10:00 – 17:00

Ali Reis

806., 982. Sk.
Saat: 10:00 – 17:00

Sakarya

817–824 arası sokaklar
Saat: 10:00 – 17:00

Süvari

804., 817. Sk.
Saat: 10:00 – 17:00

BORNOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ SAAT KAÇTA BİTECEK?

BORNOVA
Doğanlar

Ankara Cd.
Saat: 14:00 – 18:00

Atatürk

934–958 arası sokaklar, Barbaros Cd., Çocuk Parkı iç yolu
Saat: 11:30 – 17:00

İzmir Buca elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 22 Kasım Ödemiş, Bergama, Tire, Urla elektrik arızası

NARLIDERE
Narlı

Mahalle geneli
Saat: 09:00 – 17:00

FOÇA
Cumhuriyet

1101–1137 arası sokaklar, Tekin Kipöz Cd., İstanbul Cd., Bodrum Cd., Alanya Cd., Barbaros Cd., Foça Cd., Fevzi Paşa Cd., Yalova Cd.
Saat: 09:00 – 17:00

Mustafa Kemal Atatürk

Gürkan Sk., Petre Sk., Halide Edip Adıvar Cd., Oruç Reis Cd., Tufan, Tuna, Yalı sokakları
Saat: 09:00 – 17:00

KARABAĞLAR
Limanreis – Kavacık – Tırazlı

Mahalle geneli
Saat: 09:00 – 17:00

İzmir Buca elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 22 Kasım Ödemiş, Bergama, Tire, Urla elektrik arızası

İZMİR DİKİLİ, ÖDEMİŞ'TE ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

DİKİLİ
Cumhuriyet

Bahriye Üçok Cd. ve 300–369 arası onlarca sokak
Saat: 09:00 – 15:00

(Üç ayrı kesinti kaydı ile aynı bölge)

ÖDEMİŞ
Hürriyet

Ocaklı Küme Evleri, Şehit Ali Dereli Küme Evleri, Birgi Yolu Cd., 1697–1700 Sk.
Saat: 09:00 – 17:00

Küçükavulcuk – Büyükavulcuk – Yolüstü – Ocaklı – Zafer

Tüm küme evleri ve sokaklar
Saat: 09:00 – 17:00

TORBALI
Sağlık – Tulum

6350–6355 arası sokaklar
Saat: 09:00 – 17:00

İzmir Buca elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 22 Kasım Ödemiş, Bergama, Tire, Urla elektrik arızası

Atatürk – Yedi Eylül

1501–1606 arası sokaklar, Bahçelievler Cd., 5590–5667 sokaklar
Saat: 09:00 – 17:00

Ahmetli

6100–6112 arası sokaklar, Gazi Atatürk Meydanı
Saat: 10:10 – 16:30

Ahmetli – Yeniköy – Özbey (Planlı)

Cd., 6104/1 Sk., Bayrak Cd.
Saat: 16:31 – 17:00

ÇEŞME
16 Eylül

3001–3035 arası sokaklar
Saat: 12:00 – 17:00

Celal Bayar (Planlı)

5152–5221 arası sokaklar
Saat: 12:00 – 17:00

