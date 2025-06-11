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 | İrem Çınar

Çinli otomotiv devi BYD, Ege’de hız kesmiyor! Manisa yatırımı izmir'e sıçradı

BYD’nin Manisa’da kuracağı dev otomobil fabrikası, sadece üretim gücüyle değil, Ege’nin yapay zeka temelli dönüşümünde de katalizör olacak. ESİAD Başkanı Sibel Zorlu’ya göre bu yatırım, sanayinin ötesine geçerek mobilite, lojistik ve tarımda dijitalleşme için kritik bir adım niteliğinde.

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Çinli otomotiv devi BYD, Ege’de hız kesmiyor! Manisa yatırımı izmir'e sıçradı
KAYNAK:
Gerçek Gündem
|
GİRİŞ:
11.06.2025
saat ikonu 13:39
|
GÜNCELLEME:
11.06.2025
saat ikonu 13:39

Ege Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (ESİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Sibel Zorlu, İzmir’in dijital dönüşüm yolculuğunda önemli bir dönemece girildiğini belirterek, bu sürecin merkezinde yapay zekânın yer alacağını vurguladı. Zorlu, özellikle Çinli otomotiv devi BYD’nin Manisa’da kurduğu üretim tesisinin bu dönüşümde kilit bir rol oynayacağını ifade etti.

Yıllık 150 bin araç üretim kapasitesine sahip olan tesisin, yalnızca üretim değil aynı zamanda elektrikli ve hibrit araçlara özel Ar-Ge faaliyetleriyle de dikkat çekeceğini hatırlatan Zorlu, “Sürdürülebilir mobilite alanında bölgemizde güçlü bir talep oluşacak. Bu talebi karşılamak için yapay zekâ teknolojilerini; pil geliştirme, mobilite sistemleri, elektrikli araçlar ve otonom sürüş sistemleri gibi alanlara entegre etmemiz gerekiyor” dedi.

Çinli otomotiv devi BYD, Ege’de hız kesmiyor! Manisa yatırımı izmir'e sıçradı

“ÜNİVERSİTELER VE FONLARLA GÜÇLÜ BİR EKOSİSTEM ŞART”

Bölgedeki teknolojik ihtiyacın yerel kaynaklarla karşılanmasının önemine değinen Zorlu, bu dönüşüm sürecinde üniversitelerin ve yatırım fonlarının güçlü iş birliklerine imza atması gerektiğini söyledi. İzmir’in gelişmiş lojistik altyapısı ve liman potansiyelinin insansız teknolojilerle daha verimli hale getirilebileceğini belirten Zorlu, bu alanda yeni girişimler için büyük fırsatlar olduğunu da vurguladı.

TARIM VE ENERJİDE DE YAPAY ZEKÂ HAMLESİ

Yapay zekânın yalnızca sanayiyle sınırlı kalmaması gerektiğini belirten Zorlu, İzmir ve çevresinin tarım ve enerji alanlarında da öncü teknolojiler geliştirebilecek kapasiteye sahip olduğunu söyledi. Zorlu, “Su yönetimi ve tarımsal verimlilik gibi konularda yapay zekâ destekli çözümlerle fark oluşturabiliriz. Bu bölge, sürdürülebilir tarım teknolojilerinde merkez haline gelebilir” diye konuştu.

Çinli otomotiv devi BYD, Ege’de hız kesmiyor! Manisa yatırımı izmir'e sıçradı

“TERSİNE BEYİN GÖÇÜ MÜMKÜN”

Teknoloji odaklı yatırımların yalnızca ekonomik değil, sosyal dönüşümler de oluşturulabileceğine dikkat çeken Zorlu, İzmir’de kurulacak güçlü yapay zekâ altyapısının, yıllar önce yurt dışına giden nitelikli iş gücünü geri çekebileceğini dile getirdi. İzmir’de açılan Yapay Zekâ Mühendisliği bölümleri ve genç girişimcilerin potansiyeline de değinen Zorlu, “Bu potansiyeli doğru yönlendirirsek, İzmir yapay zekâ alanında ulusal hatta uluslararası bir merkez olabilir” dedi.

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