Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Emekli promosyonu için sınır aşıldı! Hangi banka ne kadar veriyor?

Kasım 22, 2025 16:28
1
emekli maaş promosyonu

Milyonlarca emekliyi ilgilendiren emekli maaş promosyonu için rakamlar merak ediliyor. Emekli promosyonu halihazırda 30 bin lira sınırını aşmış durumda. Emekli maaşının yeni yılda ne kadar olacağı merakla beklenirken, bankaların promosyon yarışı da sürüyor. 
 

2
promosyon yarışı

Uzmanlar, Ocak ayı başında emekli maaşlarına zam geleceğini ve promosyon yarışının daha da kızışacağını belirtiyor. Peki şu an hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? İşte banka banka listesi...
 

3
QNB Finansbank

QNB FİNANSBANK

• Emekli maaşını taşıyanlara 31.000 TL’ye varan promosyon
• 60.000 TL’ye kadar 3 ay vadeli %0 faizli ihtiyaç kredisi
• 25.000 TL’ye kadar %0 faizli taksitli nakit avans
• EFT/Havale: Var
• Tanışma faizi: Var
• Aidatsız kredi kartı: Var
 

4
İş Bankası emekli promosyonu

İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU

• SGK emeklisine 24.000 TL’ye varan promosyon
• 30.000 TL’ye varan %0 faizli ek hesap
• 25.000 TL’ye kadar %0 faizli taksitli nakit avans
• EFT/Havale: Ücretsiz
• Aidatsız kredi kartı: Var
 

5
Akbank emekli promosyonu

AKBANK EMEKLİ PROMOSYONU

• SGK emeklisine 30.000 TL’ye varan promosyon
• 60.000 TL’ye kadar %0 faizli nakit fırsatı
• 100.000 TL’ye kadar 6 ay vadeli %0,99 faizli kredi
• EFT/Havale: Ücretsiz
• Aidatsız kredi kartı: Va

6
ING emekli promosyonu

ING EMEKLİ PROMOSYONU

• Maaşını taşıyana 28.000 TL’ye varan promosyon
• 125.000 TL’ye kadar 36 ay vadeli %3,19 faizli kredi
• EFT/Havale: Ücretli
• Aidatsız kredi kartı: Var
 

7
Garanti BBVA emekli promosyonu

GARANTİ BBVA EMEKLİ PROMOSYONU

• Emekliye 25.000 TL’ye varan promosyon
• 50.000 TL’ye kadar 3 ay vadeli %0 faizli masrafsız ihtiyaç kredisi
• 25.000 TL’ye kadar %0 faizli nakit avans
• EFT/Havale: Ücretsiz
• Aidatsız kredi kartı: Var

8
DenizBank emekli promosyonu

DENİZBANK EMEKLİ PROMOSYONU

• Emekliye 27.000 TL’ye varan nakit promosyon
• 65.000 TL’ye kadar %0 faizli kredi
• 25.000 TL’ye kadar %0 faizli nakit avans
• EFT/Havale: Ücretsiz
• Aidatsız kredi kartı: Var
 

9
Enpara emekli promosyonu

ENPARA EMEKLİ PROMOSYONU

• 75.000 TL’ye kadar 6 ay vadeli %0 faizli ihtiyaç kredisi
• Hesapkurdu’na özel 1.000 TL ödüllü aidatsız kredi kartı
• EFT/Havale: Ücretsiz
 

10
Odeabank emekli promosyonu

ODEABANK EMEKLİ PROMOSYONU

• İlk 100 gün %45 faiz fırsatı
• Yıl boyunca vade bozulmadan para çekme imkanı
• EFT/Havale: Ücretsiz
 

11
TEB emekli promosyonu

TEB EMEKLİ PROMOSYONU

• 125.000 TL’ye kadar %2,99 faizli ihtiyaç kredisi
• 25.000 TL’ye kadar %0 faizli nakit avans
• EFT/Havale: Ücretsiz
• Aidatsız kredi kartı: Var
 

12
Ziraat Bankası emekli promosyonu

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU

• Emekliye 12.000 TL’ye varan promosyon
• 5.000 TL Bankkart Lira kazanma fırsatı
• Ücretsiz havale
 

13
Vakıf Katılım emekli promosyonu

VAKIF KATILIM EMEKLİ PROMOSYONU

• Eğitim ödemelerinde vade farksız 5 taksit
• Yılda 2.400 TL’ye varan iade
• EFT/Havale: Ücretsiz
 

14
Ziraat Katılım emekli promosyonu

ZİRAAT KATILIM EMEKLİ PROMOSYONU

• Emeklilere 12.000 TL’ye varan promosyon
• İlk yıl kredi kartı aidatı yok
• EFT/Havale: Ücretsiz
 

15
Halkbank emekli promosyonu

HALKBANK EMEKLİ PROMOSYONU

• SGK emeklisine 12.000 TL’ye varan promosyon
• EFT/Havale: Ücretsiz
• Aidatsız kredi kartı: Var
 

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.