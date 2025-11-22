Emekli promosyonu için sınır aşıldı! Hangi banka ne kadar veriyor?

Kategoriler
Milyonlarca emekliyi ilgilendiren emekli maaş promosyonu için rakamlar merak ediliyor. Emekli promosyonu halihazırda 30 bin lira sınırını aşmış durumda. Emekli maaşının yeni yılda ne kadar olacağı merakla beklenirken, bankaların promosyon yarışı da sürüyor.
Uzmanlar, Ocak ayı başında emekli maaşlarına zam geleceğini ve promosyon yarışının daha da kızışacağını belirtiyor. Peki şu an hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? İşte banka banka listesi...
• Emekli maaşını taşıyanlara 31.000 TL’ye varan promosyon
• 60.000 TL’ye kadar 3 ay vadeli %0 faizli ihtiyaç kredisi
• 25.000 TL’ye kadar %0 faizli taksitli nakit avans
• EFT/Havale: Var
• Tanışma faizi: Var
• Aidatsız kredi kartı: Var
• SGK emeklisine 24.000 TL’ye varan promosyon
• 30.000 TL’ye varan %0 faizli ek hesap
• 25.000 TL’ye kadar %0 faizli taksitli nakit avans
• EFT/Havale: Ücretsiz
• Aidatsız kredi kartı: Var
• SGK emeklisine 30.000 TL’ye varan promosyon
• 60.000 TL’ye kadar %0 faizli nakit fırsatı
• 100.000 TL’ye kadar 6 ay vadeli %0,99 faizli kredi
• EFT/Havale: Ücretsiz
• Aidatsız kredi kartı: Va
• Maaşını taşıyana 28.000 TL’ye varan promosyon
• 125.000 TL’ye kadar 36 ay vadeli %3,19 faizli kredi
• EFT/Havale: Ücretli
• Aidatsız kredi kartı: Var
• Emekliye 25.000 TL’ye varan promosyon
• 50.000 TL’ye kadar 3 ay vadeli %0 faizli masrafsız ihtiyaç kredisi
• 25.000 TL’ye kadar %0 faizli nakit avans
• EFT/Havale: Ücretsiz
• Aidatsız kredi kartı: Var
• Emekliye 27.000 TL’ye varan nakit promosyon
• 65.000 TL’ye kadar %0 faizli kredi
• 25.000 TL’ye kadar %0 faizli nakit avans
• EFT/Havale: Ücretsiz
• Aidatsız kredi kartı: Var
• 75.000 TL’ye kadar 6 ay vadeli %0 faizli ihtiyaç kredisi
• Hesapkurdu’na özel 1.000 TL ödüllü aidatsız kredi kartı
• EFT/Havale: Ücretsiz
• İlk 100 gün %45 faiz fırsatı
• Yıl boyunca vade bozulmadan para çekme imkanı
• EFT/Havale: Ücretsiz
• 125.000 TL’ye kadar %2,99 faizli ihtiyaç kredisi
• 25.000 TL’ye kadar %0 faizli nakit avans
• EFT/Havale: Ücretsiz
• Aidatsız kredi kartı: Var
• Emekliye 12.000 TL’ye varan promosyon
• 5.000 TL Bankkart Lira kazanma fırsatı
• Ücretsiz havale
• Eğitim ödemelerinde vade farksız 5 taksit
• Yılda 2.400 TL’ye varan iade
• EFT/Havale: Ücretsiz
• Emeklilere 12.000 TL’ye varan promosyon
• İlk yıl kredi kartı aidatı yok
• EFT/Havale: Ücretsiz
• SGK emeklisine 12.000 TL’ye varan promosyon
• EFT/Havale: Ücretsiz
• Aidatsız kredi kartı: Var