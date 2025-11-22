Menü Kapat
19°
Mersin su kesintisi ne zaman bitecek 22 Kasım? Silifke, Tarsus, Akdeniz’de su arızası sürüyor

Mersin'in birçok ilçesinde meydana gelen su arızasının ardından su kesintileri de sürüyor. Vatandaşlar ise Mersin'de sular ne zaman gelecek araştırmasına başladı.

Mersin su kesintisi ne zaman bitecek 22 Kasım? Silifke, Tarsus, Akdeniz’de su arızası sürüyor
'de altyapı çalışmaları sırasında oluşan arıza nedeniyle bazı bölgelerdeki devam ediyor.

MERSİN SU KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK 22 KASIM CUMARTESİ?

Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünce (MESKİ), Hızlı Tren Projesi ve Hal Katlı Kavşağı'ndaki yatırım çalışmaları kapsamında ana isale hattı deplase işlemi için 17 Kasım'da uygulanacağı duyurulan su kesintisi, çalışma sırasında oluşan arıza nedeniyle planlanandan uzun sürdü.

SİLİFKE - ATAYURT bölgesindeki arıza 13.00 civarında başlarken 19.00'da sona erecek.
AKDENİZ - BAHÇELİ AŞAĞIBURHAN, BAHÇELİ KÜRKÇÜ, BAHÇELİ YUKARIBURHAN, DEMİRHİSAR bölgesinde 13.35'te başlayan arıza 19.00'da giderilecek.
AKDENİZ - CUMHURİYET, HÜRRİYET, KAZANLI, TOROSLAR bölgesindeki arıza 20.00'de bitecek.

Mersin su kesintisi ne zaman bitecek 22 Kasım? Silifke, Tarsus, Akdeniz’de su arızası sürüyor

MERSİN TARSUS TOROSLAR SU KESİNTİSİ SAAT KAÇTA BİTECEK?

ERDEMLİ - KOYUNCU bölgesinde arıza 18.00'e kadar sürecek.
TARSUS - AKÇAKOCALI, ATATÜRK, TAKBAŞ bölgesinde 14.25'te başlayan arıza 18.00'de sonlanacak.

Mersin su kesintisi ne zaman bitecek 22 Kasım? Silifke, Tarsus, Akdeniz’de su arızası sürüyor


AKDENİZ - ÇANKAYA bölgesinde su kesintisi 17.00'de bitecek.
TOROSLAR - ARPAÇSAKARLAR bölgesinde 08.30'da başlayan arıza 17.00'de giderilecek.
TARSUS - ALİBEYLİ, ÇİFTLİK, ÇOKAK, DAMLAMA, GÖÇÜK, HACIHAMZALI, KABURGEDİĞİ, KADELLİ, KARAKÜTÜK, KIRIT, KIZILÇUKUR, KOÇMARLI, SAĞLIKLI, TAŞOBASI, YANIKKIŞLA bölgesinde erken saatlerde başlayan arıza 19.00'da bitecek.
MUT - ALAÇAM, HAMAM, SAKIZ bölgesinde 09.40'ta başlayan kesinti 17.00'da sonlanacak.

