İsrail'in katlettiği gazeteci Ebu Dekka'nın oğluna vasiyeti ortaya çıktı: "Ona benim adımı ver"

Gazze'de İsrail ordusunun hastane katliamında hayatını kaybeden gazeteci Meryem Ebu Dekka'nın oğluna vasiyeti yürek yaktı. Nasır Hastanesinin 4. katına yapılan saldırıda 5 gazeteci öldü. Ebu Dekka'nın hain saldırı öncesinde yayınladığı son video da yayınlandı.

26.08.2025
İsrail ordusunun Nasır Hastanesine düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden gazeteci Meryem Ebu Dekka’nın, oğluna vasiyeti yürekleri dağladı.

İsrail'in katlettiği gazeteci Ebu Dekka'nın oğluna vasiyeti ortaya çıktı: "Ona benim adımı ver"

Sosyal medyada gazeteci Meryem ve oğlunun elinde yaş pastayla çekilmiş fotoğrafıyla yayımlanan vasiyeti, yürekleri dağlayan ifadeler içeriyor.

ANNESİNİN VASİYETİ DUYGULANDIRDI: "ONA BENİM ADIMA VER"

“Annesinin kalbi, ruhu, Gays oğlum” diye seslenen Ebu Dekka, “Benim için sakın ağlama, çalışkan ol, başarılı ol. Senin büyük bir iş adamı olmanı isterim” ifadelerini kullandı.

İsrail'in katlettiği gazeteci Ebu Dekka'nın oğluna vasiyeti ortaya çıktı: "Ona benim adımı ver"

"SENİNLE BENİM BAŞIM DİK DURUR"

Oğluna annesini unutmaması gerektiğini ve onun için her şeyi yaptığını hatırlatan Filistinli gazeteci Meryem Ebu Dekka, vasiyetinde şu sözlere yer verdi:

“Büyüyüp evlendiğinde bir kız çocuğun olursa ona benim adımı verirsin. Sen benim sevgilimsin, kalbim ve dayanağımsın, ruhum ve oğlumsun. Seninle benim başım dik durur.”

Meryem Ebu Dekka ayrıca oğluna vasiyetinde, namazı aksatmaması gerektiğini, 3 kez “namazın” ifadesiyle vurgulayarak, ibadetin önemini hatırlattı.

İsrail'in katlettiği gazeteci Ebu Dekka'nın oğluna vasiyeti ortaya çıktı: "Ona benim adımı ver"

HASTANEYE HAİN SALDIRI

İsrail ordusunun, 'nin Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesinin 4. katına düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybedenler arasında 5 gazetecinin olduğu belirtildi.

Son saldırıda, Reuters Haber Ajansı foto muhabiri Hüsam el-Mısrı, Katar merkezli Al Jazeera televizyonu kameramanı Muhammed Selame, Independent Arabia ve AP'nin de aralarında bulunduğu çeşitli medya kuruluşlarında gazetecilik yapan Meryem Ebu Dekka, ABD merkezli NBC News'te çalışan gazeteci Muaz Ebu Taha, gazeteci Ahmed Ebu Aziz yaşamını yitirdi.

İsrail ordusunun, Han Yunus kentindeki Mevası bölgesindeki saldırılarında da gazeteci Hasan Duvhan hayatını kaybetti.

