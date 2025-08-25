İsrail Gazze'de Nasır Hastanesi'ni vurdu: Gazeteciler ve sağlık çalışanları öldürüldü

İsrail, Gazze'de Nasır Hastanesi'ni hedef aldı. Saldırıda 4'ü gazeteci olmak üzere 15 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi ise yaralandı. Yaralıların arasında sağlık çalışanları da olduğu belirtildi. İsrail ordusunun önce hastanenin 4. katını vurduğu, ikinci saldırının ise ilk yardım ekiplerinin ölü ve yaralıları çıkarmaya çalıştığı sırada gerçekleştirildiği aktarıldı.

Saldırıda, Reuters Haber Ajansı foto muhabiri Hüsam el-Mısri, Katar merkezli Al Jazeera televizyonu kameramanı Muhammed Selame, Independent Arabia ve AP'nin de bulunduğu çeşitli medya kuruluşlarında gazetecilik yapan Meryem Ebu Dekka, ABD merkezli NBC News'te gazeteci olan Muaz Ebu Taha hayatını kaybetti.

İSRAİL TOPLAM 244 GAZETECİYİ KATLETTİ

İsrail'in Gazze Şeridi'nde Filistinlilere karşı soykırım başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana yaşamını yitiren basın mensuplarının sayısının 244'e yükseldiği kaydedildi.

''KATLİAMI DURDURMAK İÇİN DAHA NE KADARINA TANIK OLMALISINIZ?''

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'nin güneyinde bulunan Nasır Hastanesi'ne düzenlediği saldırıya tepki göstererek, "Ülkelere yalvarıyorum, bu katliamı durdurmak için harekete geçmeden önce daha ne kadarına tanıklık etmeniz gerekiyor?" ifadelerini kullandı.

Albanese, İsrail'in Nasır Hastanesi'ne düzenlediği saldırıya ilişkin Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu.

Saldırı neticesinde görev başındaki kurtarma ekiplerinin hayatını kaybettiğini belirten Albanese, "Gazze'de bu tür sahneler her an yaşanıyor. Bunlar çoğu zaman görülmeden ve büyük oranda belgelenmeden yaşanıyor. Ülkelere yalvarıyorum, bu katliamı durdurmak için harekete geçmeden önce daha ne kadarına tanıklık etmeniz gerekiyor?" ifadelerini kullandı.

Albanese, Gazze'ye yönelik ablukanın kırılması, İsrail'e yönelik silah ambargosu ve yaptırımlar uygulanması çağrısında da bulundu.