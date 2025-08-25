Menü Kapat
27°
 Berrak Arıcan

Anlaşma Netanyahu'nun elinde! Gazze için müzakereleri ve işgali beraber yürütmek istiyor

Gazze'nin işgalini ve müzakereleri beraber yürütme niyeti olan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir’den bir çağrı geldi. Zamir, Netanyahu'dan anlaşmayı kabul etmesini istedi.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
25.08.2025
09:01
|
GÜNCELLEME:
25.08.2025
09:01

İsrail Eyal Zamir’in, Başbakan Binyamin ’dan Gazze'de gündemde olan ve anlaşmasını "hemen kabul etmesini" istediği bildirildi.

’de yayın yapan Kanal 13 televizyonunun haberine göre, Zamir, Hayfa’daki donanma üssüne düzenlediği ziyarette Netanyahu’ya, Mısır ve Katar’ın taraflara önerdiği anlaşmanın imzalanması gerektiği yönünde mesaj iletti.

Anlaşma Netanyahu'nun elinde! Gazze için müzakereleri ve işgali beraber yürütmek istiyor

''ABD'NİN SUNDUĞU ANLAŞMA KABUL EDİLMELİ''

Genelkurmay Başkanı Zamir, İsrail ordusunun bir anlaşma için sahada gerekli şartları yerine getirdiğini öne sürdü. Zamir'in "Masada bir anlaşma var. Bu Witkoff'un (ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff) sunduğu anlaşmanın güncel bir taslağı. Kabul edilmeli. İsrail ordusu bir esir takası anlaşması için koşulları yerine getirdi, şimdi anlaşma Netanyahu'nun elinde. Gazze kentini işgal sırasında esirlerin hayatı büyük bir risk altında kalacak." dediği kaydedildi.

Anlaşma Netanyahu'nun elinde! Gazze için müzakereleri ve işgali beraber yürütmek istiyor

İSRAİLLİ ESİRLERİN AİLELERİNDEN DESTEK

Esirlerin hayatını riske atacağı gerekçesiyle Gazze kentini işgale karşı çıkan İsrailli esir aileleri, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir’in de halkın büyük çoğunluğu gibi esir takası anlaşması istediğini vurguladı.

Ailelerin kurduğu çatı platformdan yapılan açıklamada, “Netanyahu, halkın iradesini gerçekleştirme zamanı geldi. Savaşı ebediyen sürdürme yetkiniz yok. Esirleri, askerleri ve İsrail vatandaşlarını feda etmek gibi bir yetkiniz yok.” ifadelerine yer verildi.

İsrail basını, Gazze kentinin işgalinin kararlaştırıldığı Güvenlik Kabinesi toplantısında Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ile bazı bakanlar arasında tartışma çıktığını aktarmıştı.

Gazze Şeridi’nde bir işgal harekatına İsrailli esirlerin hayatını riske atabileceği gerekçesiyle karşı çıkan Zamir’le bakanlar arasında sözlü münakaşa yaşandığı bildirilmişti.

Anlaşma Netanyahu'nun elinde! Gazze için müzakereleri ve işgali beraber yürütmek istiyor

'MÜZAKERELER VE İŞGAL BERABER GİTSİN' İSTİYOR

Başbakan Netanyahu, 21 Ağustos'ta İsrail ordusunun kendisine Gazze kentini işgal planını sunduğunu ve onaylamak üzere Gazze Tümeni'nin ülkenin güneyindeki karargahına geldiğini açıklamıştı.

İsrailli esirlerin serbest bırakılması ve "savaşın İsrail'in kabul edebileceği şartlarda sona erdirilmesi" için derhal müzakerelere başlanması talimatını da verdiğini kaydeden Netanyahu, "'ın yenilgisi ve tüm esirlerin serbest bırakılması el ele gidiyor." demişti.

Anlaşma Netanyahu'nun elinde! Gazze için müzakereleri ve işgali beraber yürütmek istiyor

Netanyahu, Gazze kentini işgal saldırılarını sürdürürken aynı zamanda ateşkes ve esir takası müzakerelerini de yürüteceklerini söylemişti.

Savunma Bakanı Yisrael Katz ise 22 Ağustos'ta Gazze kentini işgal planını onayladıklarını duyurmuştu.

'GAZZE'NİN İŞGALİ' KARARI

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos'ta bölgenin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay vermişti. Netanyahu, kabine toplantısı öncesi verdiği bir röportajda, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal etmeyi hedeflediklerini söylemişti.

İsrail basınında yer alan haberlerde de ordunun Gazze'nin geri kalanını işgal etme emri aldığı ancak bu adımın eylül ayından önce hayata geçirilmesinin beklenmediği aktarılmıştı.

Anlaşma Netanyahu'nun elinde! Gazze için müzakereleri ve işgali beraber yürütmek istiyor

Plana göre ilk aşamada yaklaşık bir milyon Filistinli güneye sürgün edilecek, kent kuşatılacak ve yoğun saldırılar sonrası işgal edilecek.

İkinci aşamada ise büyük ölçüde harabeye dönmüş olan Gazze'nin merkezindeki mülteci kamplarının işgali öngörülüyor.

İsrail, 1967'den 2005'e kadar 38 yıl boyunca Gazze Şeridi'ni işgal altında tutmuştu. Bugün yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi 18 yıldır ağır bir abluka altında bulunuyor.​​​​​​​

