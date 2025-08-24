Menü Kapat
İran'dan İslam coğrafyasına 'İsrail' uyarısı: Uluslararası barış için bir tehdit

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, 'Büyük İsrail' hayalinin uluslararası barış için bir tehdit olduğunu söyledi. Erakçi, İsrail’in saldırgan politikalarına karşı İslam ülkelerinin ortak tutum alması gerektiğini vurguladı.

İran'dan İslam coğrafyasına 'İsrail' uyarısı: Uluslararası barış için bir tehdit
Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, 'ın İngiltere merkezli Şarkul Avsat gazetesinde "Büyük hayali, uluslararası barış için varoluşsal bir tehdittir" başlıklı bir makale kaleme aldı.

Erakçi, önümüzdeki günlerde düzenlenecek (İİT) Dışişleri Bakanları toplantısının, İslam ülkeleri açısından tarihi bir dönüm noktası olması gerektiğini belirtti.

Erakçi, "Bu toplantı sadece halkıyla dayanışma mesajları ya da mevcut durumdan duyulan üzüntüyle sınırlı kalmamalıdır. İsrail'in saldırılarını durdurmak için bölgesel ve uluslararası düzeyde bir ittifak kurmak adına nadir fırsatlardan biridir." ifadelerini kullandı.

İran'dan İslam coğrafyasına 'İsrail' uyarısı: Uluslararası barış için bir tehdit

''İSRAİL İSLAM COĞRAFYASI İÇİN TEHDİT''

İsrail'in Gazze'deki saldırılarının ötesine geçtiğini ve Suriye'yi parçalama amacı güttüğünü belirten Erakçi, Binyamin Netanyahu hükümetinin "doymak bilmez yayılmacı politikalarının" sadece Filistin için değil, tüm İslam coğrafyası için ciddi bir tehdit oluşturduğunu kaydetti.

Bazı Arap ülkeleri ile İsrail arasında imzalanan Abraham Anlaşması'nın aldatıcı vaatler içerdiğini belirten Erakçi, bu tür yaklaşımların İslam dünyası için büyük zararlara yol açabileceği uyarısında bulundu.

