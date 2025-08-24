Menü Kapat
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan

İsrail ölümcül operasyonlar için Boeing'den takviye yapıyor! İran'a gözdağı

İsrail, yeni ölümcül operasyonlar için Boeing'den takviyeler yapıyor. İran'a gözdağı vermek isteyen İsrail, uzun menzilli saldırı kapasitesini artırmak için iki hava ikmal uçağı daha alıyor.

İsrail ölümcül operasyonlar için Boeing'den takviye yapıyor! İran'a gözdağı
KAYNAK:
Ynet News
|
GİRİŞ:
24.08.2025
saat ikonu 10:03
|
GÜNCELLEME:
24.08.2025
saat ikonu 10:03

Orta Doğu'da ölüm saçan İsrail, 'a karşı uzun menzilli kapasitesini artırmak için 2 hava ikmal uçağı daha alıyor. İsrail basınından Ynet News'ün aktardığına göre Tel Aviv yönetimi, Boeing'le yapılan 500 milyon dolarlık anlaşmanın bir parçası olarak, filosunu 6'ya çıkaracak iki Boeing KC-46'yı sipariş etti.

Haberde, "Bu hamle, İran'ın iç kesimlerinde sürdürülebilir hava operasyonları gerçekleştirmeyi ve Tahran'a karşı gelecekteki muharebe turlarını kısaltmayı amaçlıyor" denildi.

İsrail ölümcül operasyonlar için Boeing'den takviye yapıyor! İran'a gözdağı

Yeni KC-46'lar, Yemen'deki Husilere yönelik saldırılarda ve İran'la 12 günlük savaşta kullanılan mevcut ikmal filosunun yerini alacak. Kanal 12'ye göre hazirandaki savaş sırasında İsrail hava kuvvetleri, İran üzerinde hava üstünlüğü sağlamıştı.

İRAN-İSRAİL ÇATIŞMALARI

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenlemişti.

İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda yaşamını yitirmişti.

İsrail ölümcül operasyonlar için Boeing'den takviye yapıyor! İran'a gözdağı

İsrail'e açıktan destek veren ABD, 22 Haziran'da İran'ın Natanz, Fordo ve İsfahan'daki 3 nükleer tesisine saldırı düzenlemişti.

İran, ABD'nin saldırısına misilleme olarak 23 Haziran'da, ABD'nin Katar'daki El-Udeyd Hava Üssü'ne saldırmış, ABD Başkanı Donald Trump, 24 Haziran'da İran ve İsrail arasında sağlandığını duyurmuştu.

