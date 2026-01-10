Menü Kapat
Eğitim
Fuat İğci
Editor
 | Fuat İğci

İBB burs ödemesi sorgulama 2026: İBB üniversite bursu yattı mı, nereden sorgulanır?

İBB burs ödeme takvimi için gözler yapılacak resmi açıklamaya çevrilmişti. 100 bin öğrenciye 20 bin liralık burs desteği sağlanırken 20 bin üniversiteliye aylık ulaşım desteği ve 10 bin öğrenciye de 5 bin liralık kıyafet desteği sağlanacak. İBB burs ödemeleri 10 bin liralık iki taksit şeklinde öğrenci hesaplarına aktarılacak. Öğrencilerin başvuru sırasında verdikleri banka hesap numaralarına burslar yatırılmaya başlandı. İBB burs ödemeleri kademeli olarak yatırılırken öğrencilerin bazıları ise burs ödemelerinin hesaplara yatmadığını aktardı. İBB burs ödeme işlemleri internet üzerinden sorgulanabiliyor. Peki İBB bursu yattı mı, nasıl sorgulanır? İşte, İBB burs ödemesi sorgulama yöntemi…

İBB burs ödemesi sorgulama 2026: İBB üniversite bursu yattı mı, nereden sorgulanır?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genç Üniversiteli sosyal destek ödemeleri kapsamında 100 bin öğrenciye burs desteği verilecek. İBB genç üniversiteli burs sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklanırken, burs hakkı elde edenler ise ödeme takvimine odaklanmıştı. İBB burs ödemeleri hesaplara aktarılmaya başlandı. Burs ödemeleri, geçtiğimiz yılda olduğu gibi iki taksit halinde yatırılıyor. İlk ödemelerin başlamasıyla beraber hem ikinci ödeme takvimi hemde burs sorgulama yöntemi merak ediliyor. İBB burs ödemeleri nakit ve kesintisiz olarak yatırılıyor. Peki İBB burs ödemesi yattı mı, ne zaman yatacak? İşte, İBB burs ödemelerinde son durum…

İBB BURS ÖDEMELERİ YATTI MI 2026?

İBB burs ödemelerinin ilk taksitleri 9 Ocak cuma gününden itibaren hesaplara yatırılmaya başlandı. Ödeme işlemleri kademeli olarak gerçekleştirilirken ilk taksit olan 10 bin lira olarak yatırılıyor. İBB burs ödemelerinin yanı sıra 10 bin öğrenciye de 5 bin liralık kıyafet desteği de aynı ödeme şeklinde devam ediyor. İBB’den yapılan açıklamada “ Bulunduğunuz il veya ilçe’ye en yakın Yapı Kredi Bankası Şube veya ATM’lerinden mesai saatleri içerisinde eğitim desteği ödemenizi alabilirsiniz.” ifadeleri yer aldı.

İBB burs ödemesi sorgulama 2026: İBB üniversite bursu yattı mı, nereden sorgulanır?

İBB 10 BİN LİRA BURS ÖDEMESİ SORGULAMA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İBB burs ödemeleri Yapı Kredi bankası aracılığıyla hesaplara yatırılıyor. Yapı Kredi hesabı bulunmayan öğrenciler, müşteri hizmetleri aracılığıyla ödemesini kontrol edebilirler.

Alternatif olarak en yakın Yapı Kredi şubelerinden veya ATM’lerin kartsız işlem bölümünden burs ödemelerini nakit olarak çekebilirler.

İBB burs ödemelerinde sorun yaşayan öğrenciler Alo 153 iletişim hattından burs ödemelerine ilişkin gerekli bilgilendirmeyi alabilirler.

255 BİN ÖĞRENCİ BURS BAŞVURUSU YAPTI

2025-2026 eğitim öğretim yılı Genç Üniversiteli sosyal destek başvurusuna 255 bin 697 öğrenci müracaat etti. 100 bin öğrenciye 20 bin liralık eğitim desteği sağlanırken 10 bin öğrenci ise 5 bin liralık kıyafet yardımı yapıldı. 20 bin öğrenciye ise İstanbul’da aylık ulaşım desteği verilecek.

İBB burs ödemesi sorgulama 2026: İBB üniversite bursu yattı mı, nereden sorgulanır?

İBB BURS 2. TAKSİT ÖDEMELERİ BEKLENİYOR

İBB burslarında ilk taksit ödemeleri 9 Ocak tarihinde hesaplara yatırılmaya başlandı. Burs ödemeleri yapılan öğrencilere SMS yoluyla bilgilendirme yapıldı. İkinci taksit ödemelerinin ise Mart-Nisan ayında hesaplara yatırılması bekleniyor. Konuyla ilgili henüz resmi açıklama gelmedi.

