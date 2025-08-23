İsrail’den Lübnan’a füzeli saldırı: Hizbullah’a ait silah deposu havaya uçtu

İşgalci İsrail, bir kez daha Lübnan’ı hedef aldı. İsrail Savunma Kuvvetleri’nden (IDF) yapılan açıklamada, Güney Lübnan’ın Deyr Kifa bölgesinde bulunan Hizbullah’a ait bir silah deposuna saldırı düzenlendiği bildirildi.

Söz konusu silah deposunun varlığının İsrail ile Lübnan arasında varılan mutabakatların ihlali anlamına geldiği belirtilen açıklamada, "IDF, İsrail ve vatandaşlarına yönelik tehditleri ortadan kaldırmaya yönelik çalışmalarını sürdürecektir" ifadeleri kullanıldı.

KARADAN KARAYA FÜZE İLE VURDULAR

Lübnan’ın Deyr Kifa bölgesinde çekilen amatör kamera görüntüleri saldırı sonrasında yaşanan panik anlarını gözler önüne sererken, Lübnan basınında yer alan haberlerde saldırının 2 adet karadan karaya füze ile gerçekleştirildiği ve ölü ile yaralıların olduğu ileri sürüldü.