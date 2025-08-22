İsrail'de siren sesleri! Yemen yüzlerce füzeyle saldırdı

Yemen'deki Husiler İsrail'e yüzlerce füzeyle saldırı başlattı. İsrail, saldırıyı doğrularken, "Husiler yüzlerce füze attı." açıklamasını yaptı. Atılan füzeler Kudüs semalarında görüntülendi.

İsrail Kanal 12 televizyonu yaptığı açıklamada, ''Yemen’den füze atıldığının tespit edilmesinin ardından Tel Aviv’deki Ben Gurion Havalimanı hava sahası kapatıldı'' ifadelerini kullandı.

SİVİLLER SIĞINAKLARA SIĞINDI

İsrail ordusundan yapılan açıklamada da füzenin Yemen’den İsrail’in orta kesimlerine doğru fırlatıldığı ve hava savunma sistemleri tarafından başarıyla durdurulduğu belirtildi. Açıklamada ayrıca, "İsrail'in orta bölgelerine çeşitli yerlere füze parçalarının düştüğü" ifade edildi.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, füzeye karşı verilen alarm sırasında sığınaklara koşan siviller arasında birkaç kişinin hafif şekilde yaralandığını bildirdi. Yaralıların sayısına ilişkin net bilgi verilmedi.

Yemen'deki Husiler, 19 Ocak'ta varılan ateşkes anlaşmasını bozarak Gazze Şeridi'ne şiddetli saldırılarını tekrar başlatan İsrail'i zaman zaman balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla hedef alıyor.