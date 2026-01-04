Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

PlayStation 5 jailbreak yapılmaya çok yaklaştı! ROM anahtarları sızdı

Sony'nin PlayStation 5 güvenliğini sağlayan en kritik şifreleme anahtarları internete düştü. Sızıntının PS5 için jailbreak kapısını aralayabileceği söyleniyor. Yani bir başka deyişle PlayStation 5 kırma yöntemi yakında gerçek olabilir.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
04.01.2026
saat ikonu 17:30
|
GÜNCELLEME:
04.01.2026
saat ikonu 17:30

Sony'nin PlayStation 5 (PS5) ekosistemini korumak adına kullandığı ve güvenlik zincirinin en kritik halkası olarak görülen BootROM anahtarları, siber korsanlar tarafından internete sızdırıldı. Yaşanan bu gelişmeyle birlikte PlayStation 5 jailbreak işlemi için elverişli hale geldi.

PLAYSTATİON 5'İN "KARA KUTUSU" AÇILIYOR

TechSpot'un haberine göre sızıntı, konsolun donanım seviyesindeki en derin sırlarının açığa çıkması anlamına geliyor. Şimdiye kadar geliştiriciler ve araştırmacılar için kapalı bir "kara kutu" niteliğinde olan özel donanım mantığı ve şifreleme yöntemleri, yaşanan olayla birlikte gün yüzüne çıktı.

İnternetin hem yasal geliştirici platformlarında hem de 4chan gibi mecralarda dolaşıma giren anahtarlar, PS5 işlemcisi tarafından sistem açılır açılmaz kullanılıyor. Normal şartlarda bu veriler, işletim sistemi çekirdeğini başlatan önyükleyicinin (bootloader) dijital imzasını doğrulamakla görevli.

Yalnızca doğrulama zinciri tamamlandıktan sonra konsol, kullanıcıların yasal olarak satın aldığı oyunları ve uygulamaları başlatmasına izin veriyor.

PlayStation 5 jailbreak yapılmaya çok yaklaştı! ROM anahtarları sızdı

SIZINTININ ARKASINDA TANIDIK İSİMLER VAR

The CyberSec Guru tarafından yayınlanan rapora göre, güvenlik ihlalinin arkasında konsol kırma (hacking) dünyasının yakından tanıdığı "BrutalSam_" ve "Shadzey1" isimleri yer almakta.

İddialara göre BrutalSam_, X platformu üzerinden anahtarlara dair bilgileri paylaştı ancak paylaşım kısa süre sonra yayından kaldırıldı. Olayın hemen ardından Shadzey1'in sızıntıyı doğrulaması, iddiaların güvenilirliğini artırdı.

Yaşanan gelişme, akıllara PlayStation 3 döneminde George Hotz tarafından gerçekleştirilen hack olaylarını getirdi. Sızıntıyla birlikte mod geliştiricileri, sistemin güvenlik mimarisini aşarak kalıcı özel yazılımlar (custom firmware) geliştirme ve Linux desteğini iyileştirme fırsatı yakalayabilir. Hatta korsan oyunculuğun "altın çağına" geri dönülebileceği, böylece Sony'nin milyonlarca konsolun işleyişini bozmadan yeni donanım revizyonlarına gitmek zorunda kalabileceği konuşuluyor.

PlayStation 5 jailbreak yapılmaya çok yaklaştı! ROM anahtarları sızdı

Öte yandan anahtarların sızdırılması emülasyon dünyasını da hareketlendirdi. Geliştiriciler, PS5 ve hatta PS4 donanımının PC mimarisinden nasıl ayrıştığını, düşük seviyeli sistem özelliklerini ve özel GPU grafik yapılarını inceleme şansı bulacak.

Özellikle shadPS4 gibi emülasyon projelerinde performans artışı sağlanması ve Bloodborne gibi PC'ye gelmesi uzun süredir beklenen özel oyunların bilgisayarda tam uyumlulukla çalıştırılması hedefleniyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
PlayStation Plus Ocak 2026 oyunları belli oldu: Toplam değeri 4 bin TL'yi aşıyor
ETİKETLER
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.