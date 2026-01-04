PlayStation 5 jailbreak yapılmaya çok yaklaştı! ROM anahtarları sızdı

Sony'nin PlayStation 5 (PS5) ekosistemini korumak adına kullandığı ve güvenlik zincirinin en kritik halkası olarak görülen BootROM anahtarları, siber korsanlar tarafından internete sızdırıldı. Yaşanan bu gelişmeyle birlikte PlayStation 5 jailbreak işlemi için elverişli hale geldi.

PLAYSTATİON 5'İN "KARA KUTUSU" AÇILIYOR

TechSpot'un haberine göre sızıntı, konsolun donanım seviyesindeki en derin sırlarının açığa çıkması anlamına geliyor. Şimdiye kadar geliştiriciler ve araştırmacılar için kapalı bir "kara kutu" niteliğinde olan özel donanım mantığı ve şifreleme yöntemleri, yaşanan olayla birlikte gün yüzüne çıktı.

İnternetin hem yasal geliştirici platformlarında hem de 4chan gibi mecralarda dolaşıma giren anahtarlar, PS5 işlemcisi tarafından sistem açılır açılmaz kullanılıyor. Normal şartlarda bu veriler, işletim sistemi çekirdeğini başlatan önyükleyicinin (bootloader) dijital imzasını doğrulamakla görevli.

Yalnızca doğrulama zinciri tamamlandıktan sonra konsol, kullanıcıların yasal olarak satın aldığı oyunları ve uygulamaları başlatmasına izin veriyor.

SIZINTININ ARKASINDA TANIDIK İSİMLER VAR

The CyberSec Guru tarafından yayınlanan rapora göre, güvenlik ihlalinin arkasında konsol kırma (hacking) dünyasının yakından tanıdığı "BrutalSam_" ve "Shadzey1" isimleri yer almakta.

İddialara göre BrutalSam_, X platformu üzerinden anahtarlara dair bilgileri paylaştı ancak paylaşım kısa süre sonra yayından kaldırıldı. Olayın hemen ardından Shadzey1'in sızıntıyı doğrulaması, iddiaların güvenilirliğini artırdı.

Yaşanan gelişme, akıllara PlayStation 3 döneminde George Hotz tarafından gerçekleştirilen hack olaylarını getirdi. Sızıntıyla birlikte mod geliştiricileri, sistemin güvenlik mimarisini aşarak kalıcı özel yazılımlar (custom firmware) geliştirme ve Linux desteğini iyileştirme fırsatı yakalayabilir. Hatta korsan oyunculuğun "altın çağına" geri dönülebileceği, böylece Sony'nin milyonlarca konsolun işleyişini bozmadan yeni donanım revizyonlarına gitmek zorunda kalabileceği konuşuluyor.

Öte yandan anahtarların sızdırılması emülasyon dünyasını da hareketlendirdi. Geliştiriciler, PS5 ve hatta PS4 donanımının PC mimarisinden nasıl ayrıştığını, düşük seviyeli sistem özelliklerini ve özel GPU grafik yapılarını inceleme şansı bulacak.

Özellikle shadPS4 gibi emülasyon projelerinde performans artışı sağlanması ve Bloodborne gibi PC'ye gelmesi uzun süredir beklenen özel oyunların bilgisayarda tam uyumlulukla çalıştırılması hedefleniyor.