Muğla'da korkutan görüntü: Bodrum'da deniz çekildi

Türkiye'de Marmara, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'da kış şartları kendisini hissettirirken Muğla'dan çok farklı bir görüntü geldi.

Kentin turistik ilçesi Bodrum'da deniz çekildi. İlçenin Gümbet ve Bitez sahilinde deniz suyunun yer yer 3 ila 5 metre arasında geri çekilmesi görenlerde şaşkınlığa neden oldu.

DENİZ ÇEKİLİNCE ADACIK OLUŞTU

Denizin çekilmesiyle birlikte Bitez sahilinde, kıyıdan yaklaşık 10 metre açıkta denizin ortasında küçük bir adacık oluştu.

Gümbet sahilinde ise kıyı hattı boyunca çekilen deniz tabanının ortaya çıkarttı. Sahilin bazı bölgelerinde küçük adacıklar olduğu görüldü.