Emekli maaş zammı anketi! İşte 26 ilde yapılan çalışmadan çıkan rakam

ASAL Araştırma 26 ilde 5-14 Aralık tarihleri arasında bin 895 kişiyle yüzde 95 güven sınırında, +- yüzde 2,5 hata payı ve CATI (Bilgisayar Destekli Telefonda Anket) yöntemiyle gerçekleştirdiği anketin sonuçlarını açıkladı.

EMEKLİLER ASGARİ ÜCRET İSTİYOR

Ankette katılımcılara, "2026 yılında en düşük emekli aylığı ne kadar olmalı?" sorusu yöneltilirken; 19.000 TL diyenlerin oranı yüzde 6.2 olurken; 21.000 TL diyenlerin oranı yüzde 8.6 oldu.

24.000 TL diyenlerin oranı yüzde 26.8 olurken; Asgari ücret kadar olmalı diyenlerin oranı da 50.4 oldu. Fikrim yok diyenlerin oranı da yüzde 8.0 oldu.

