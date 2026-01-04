Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

Alparslan Bayraktar duyurdu! Türkiye Azerbaycan'dan 33 milyar metreküplük doğal gaz alacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Azerbaycan ile toplam 33 milyar metreküplük yeni bir doğal gaz tedarik anlaşması yapıldığını duyurdu. Bayraktar ayrıca Diyarbakır'da da kaya petrolü araması yapılacağını, olumlu sonuç alındığında Gabar'dakinden daha ileri seviyede bir durum ortaya çıkacağını belirtti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Alparslan Bayraktar duyurdu! Türkiye Azerbaycan'dan 33 milyar metreküplük doğal gaz alacak
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
04.01.2026
saat ikonu 18:29
|
GÜNCELLEME:
04.01.2026
saat ikonu 18:29

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, katıldığı bir televizyon programında Türkiye'nin enerji vizyonuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Bayraktar, Azerbaycan ile toplam 33 milyar metreküplük yeni bir doğal gaz tedarik anlaşması yapıldığını, anlaşmanın iki ülke arasındaki ticareti bir üst noktaya taşıyacağını belirtti.

Alparslan Bayraktar duyurdu! Türkiye Azerbaycan'dan 33 milyar metreküplük doğal gaz alacak

"15 YIL İÇİN ANLAŞMA YAPTIK"

Bayraktar, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: "Azerbaycan'da Abşeron Sahası'ndan her yıl 2,25 milyar metreküplük 15 yıl boyunca da toplam 33 milyar metreküplük bir anlaşma yaptık. Çok yakında imzalar biter. Cuma günü de nihai müzakereleri sonuçlandırdık.

Abşeron Sahası'nda yıllık 2,25 milyar metreküp bir üretim olacak ve onu 15 yıl boyunca, 2040'lı yıllara kadar alacağız. Yine uygun fiyatlı bir gaz bulduk ve uzun dönemli bir şekilde bunu ülkemize almaya başladık. Bu gaz, boru hattından gelecek. Azerbaycan'dan, Hazar Denizi'nden gelecek. 2026 daha büyük keşiflere gideceğimiz bir yıl olacak. Onunla ilgili planlamalarımız var. Orta Karadeniz'de, Doğu Karadeniz'de kazmayı planladığımız, lokasyonları tespit edilmiş kuyularımız var."

Alparslan Bayraktar duyurdu! Türkiye Azerbaycan'dan 33 milyar metreküplük doğal gaz alacak

"DİYARBAKIR'IN ÇOK BÜYÜK BİR POTANSİYELİ VAR"

Diyarbakır'daki kaya petrolü aramalarıyla ilgili de bilgi veren Bayraktar, bu yıl ilk yatay sondajı yapacaklarına ifade ederek, "Üç yıllık bir planlamamız var. Toplam 24 kuyuda bunu yapmayı hedefliyoruz.

Muvaffak olursak Diyarbakır'ın bu anlamda çok büyük potansiyeli var. Gabar'ın daha ötesine bizi geçirebilecek bir potansiyele sahip. Ayrıca Somali'deki sahadan da ümitliyiz. Yaklaşık su derinliği 3,5 kilometre. Yani, deniz tabanına inmeniz için 3,5 kilometre lazım. Deniz tabanına indikten sonra da bir 3,5 kilometre daha derinlik var. 7 kilometrelik bir sondaj yapacağız. Bunun yanı sıra Sinop ve Trakya santralleri için de çalışmalarımız, müzakerelerimiz devam ediyor. Oralarda da 2026 karar yılı olabilir, onun için 2026 kritik bir yıl. Buralarda artık hangi teknoloji ve hangi ülkeyle yürüyeceğimizin adının konacağı yıl olmasını hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

Alparslan Bayraktar duyurdu! Türkiye Azerbaycan'dan 33 milyar metreküplük doğal gaz alacak

"NÜKLEERDE BEKLENTİMİZ EN İYİ TEKNOLOJİ, EN UYGUN FİYAT"

Nükleer enerjide yerli üretim ekipmanların kullanımının sağlanacağını vurgulayan Bayraktar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Nükleerde beklentimiz, en iyi teknoloji ve en uygun fiyat. İkincisi ise yerlileştirme. Yani, bu reaktörün yüzde 55'inde yerli ekipman kullanacak, yerli sanayi kullanacak, yerli inşaat sektörü kullanacak. Üçüncüsü ise insan kaynağı gelişimi. Ruslarla yaptığımız anlaşmada 300'ün üzerinde talebeyi biz oraya gönderdik, orada eğitim aldılar, onların büyük bir kısmı şu anda Akkuyu'da çalışıyor. Türkiye çok önemli bir ‘know-how' kazanıyor, Türkiye çok önemli bir insan kaynağı yetiştiriyor. Dolayısıyla aynı şartlar Sinop'ta ve Trakya'daki müzakerelerimizde var. Bize burada bunu en yüksek düzeyde kim önerirse onunla yürümeyi hedefliyoruz. Ortalama şehir bazlı tüketime bakacağız. Destekleri doğru bir şekilde, etkin hale getirmeye gayret ediyoruz. Kademelendirmeyi doğal gazda da yapmayı planlıyoruz."

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Enerjide dev hamle: Yeni rota Somali
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Doğalgaz faturaları zamlanacak mı? Bakan Bayraktar faturada kademeli destek dönemini duyurdu
ETİKETLER
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.