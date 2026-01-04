Menü Kapat
TGRT Haber
 Nalan Güler Güven

İçişleri Bakanlığı’ndan 13 il için fırtına uyarısı: Pazar gününe dikkat!

İçişleri Bakanlığı, Marmara ve Kuzey Ege başta olmak üzere toplam 13 ilde etkili olması beklenen kuvvetli fırtına nedeniyle vatandaşları olası risklere karşı uyardı.

İçişleri Bakanlığı’ndan 13 il için fırtına uyarısı: Pazar gününe dikkat!
Haber Merkezi
04.01.2026
04.01.2026
Türkiye'nin batı bölgelerinde hava şartları sertleşiyor. İçişleri Bakanlığı, meteoroloji verilerine dayanarak Marmara Bölgesi, Kuzey Ege kıyı hatları ve İç Anadolu’nun batısını kapsayan geniş bir alan için fırtına alarmı verdi. Toplamda 13 ili etkilemesi beklenen hava muhalefeti nedeniyle kamuoyuna bilgilendirme yapıldı.

MARMARA VE KUZEY EGE’DE ŞİDDETLİ RÜZGAR

Bakanlığın resmi sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılan duyuruya göre; rüzgarın özellikle Marmara geneli ile Kuzey Ege kıyılarında, ayrıca Kütahya ve Eskişehir’in güneybatı bölümlerinde fırtına hızına ulaşacağı öngörülüyor. Balıkesir ve Çanakkale illerinde ise rüzgarın şiddetinin yer yer tam fırtına boyutuna ulaşabileceği tahmin ediliyor.

4 OCAK PAZAR GECESİNE KADAR ETKİSİNİ SÜRDÜRECEK

Olumsuz hava koşullarının etki süresine dair detayların paylaşıldığı açıklamada, riskli hava durumunun 4 Ocak 2026 Pazar günü gece saatlerine kadar devam edeceği vurgulandı. Bakanlık, güney ve güneybatı yönlerinden esecek olan kuvvetli akımların yaratabileceği tehlikelere karşı hazırlıklı olunması gerektiğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığı’ndan 13 il için fırtına uyarısı: Pazar gününe dikkat!

BAKANLIKTAN HAYATİ UYARI

İçişleri Bakanlığı tarafından sosyal medya hesapları üzerinden vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak adına şu ifadelere yer verildi:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre; 4 Ocak 2026 Pazar günü gece saatlerine kadar;

Marmara, Kuzey Ege Kıyıları ile Kütahya ve Eskişehir'in güneybatı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına; Balıkesir ve Çanakkale çevrelerinde yer yer kuvvetli fırtına bekleniyor.

Vatandaşlarımızın ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını; yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz."

https://x.com/TC_icisleri/status/2007778358755459364

