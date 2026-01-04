Instagram CEO'sundan çarpıcı itiraf: "İnternette gördüklerinize inanmayın"

Sosyal medya devi Instagram'ın yöneticisi Adam Mosseri, yapay zeka teknolojilerinin yükselişiyle birlikte internet kullanıcılarını bekleyen "yeni gerçekliğe" dair dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Mosseri'ye göre, online platformlarda karşılaşılan içeriklerin "gerçek" olduğunu varsayma devri artık tamamen kapandı. Platformun lideri, insanların artık "gördüğüm şey gerçektir" algısından uzaklaşarak her şeye şüpheyle yaklaşmaları gereken bir döneme adım attıklarını vurguladı.

"GÜVEN DEVRİ BİTTİ, DOĞRULAMA DEVRİ BAŞLADI"

Adam Mosseri, geçmişte fotoğrafların ve videoların yaşanan anların doğru kayıtları olduğuna dair güven duyulan günlerin geride kaldığını belirtti. Mosseri, mevcut durumu şu sözlerle özetledi:

"Hayatımın büyük bir bölümünde fotoğrafların veya videoların, yaşanan anların büyük ölçüde doğru kayıtları olduğunu güvenle varsayabilirdim. Ancak bu durum açıkça artık geçerli değil ve yeni gerçekliğe uyum sağlamamız yıllar alacak."