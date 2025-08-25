Menü Kapat
Dünya
 Selahattin Demirel

Netanyahu'dan 20 kişinin öldüğü hastane saldırısına 2 kelimelik skandal savunma

İsrail'den Nasır Hastanesi'ne düzenlenen ve 5'i gazeteci 20 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili skandal bir açıklama geldi. İsrail Başbakanlığı saldırıyı "trajiik bir kaza" olarak nitelerken Başbakan Netanyahu'nun "üzgün" olduğu öne sürüldü.

Netanyahu'dan 20 kişinin öldüğü hastane saldırısına 2 kelimelik skandal savunma
AA
AA
|
GİRİŞ:
25.08.2025
saat ikonu 23:15
|
GÜNCELLEME:
25.08.2025
saat ikonu 23:15

'in 'ye yönelik soykırıma varan saldırıları sürüyor. Terörü bir milli politika haline getiren İsrail, bu kez kentin güneyinde Nasır Hastanesi'ni hedef aldı.

Hastaneye düzenlenen saldırıda 5'i gazeteci olmak üzere 20 kişi hayatını kaybetti. İsrail'den sonrası adeta dünyayla alay eden bir açıklama geldi. Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, “trajik kaza” olduğu iddia edilen Nasır Hastanesi saldırısından ötürü Netanyahu'nun üzgün olduğu ifade edildi.

Netanyahu'dan 20 kişinin öldüğü hastane saldırısına 2 kelimelik skandal savunma

TRUMP: BUNDAN MEMNUN DEĞİLİM

Açıklamada, İsrail ordusunun konuyla ilgili kapsamlı soruşturma yürüttüğü savunuldu. Netanyahu’nun söz konusu açıklaması, ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze'de ve ilk yardım görevlilerini hedef aldığı saldırısına ilişkin "Bundan memnun değilim. Aynı zamanda bunları görmek de istemiyorum. Bu kabusa bir son vermeliyiz." ifadelerini kullanmasının ardından geldi.

Netanyahu'dan 20 kişinin öldüğü hastane saldırısına 2 kelimelik skandal savunma

NE OLMUŞTU?

İsrail ordusu, sabah Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta yer alan Nasır Hastanesi'ne üst üste iki saldırı düzenlemişti. Arama kurtarma çalışmaları devam ederken Nasır Hastanesine düzenlenen ikinci saldırı Mısır televizyonunun canlı yayınına yansımıştı.

Kayıtlarda, İsrail ordusunun ilk saldırıda ölen ve yaralananları tahliyeye çalışan sivil arama kurtarma ekibi ile görüntü almaya çalışan gazetecileri hedef aldığı görülmüştü.

Netanyahu'dan 20 kişinin öldüğü hastane saldırısına 2 kelimelik skandal savunma

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Nasır Hastanesine düzenlenen saldırılarda 5'i gazeteci, 5'i sağlık çalışanı 20 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Gazze'de bugüne kadar 246 gazeteciyi öldüren İsrail ordusu, yaptığı yazılı açıklamasında "gazetecileri doğrudan hedef almadıklarını" savunarak olayla ilgili soruşturma başlattığını duyurmuştu.


