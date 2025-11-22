Doğalgaz hattı patladı! Faciadan kıl payı dönüldü

Viranşehir’de kepçenin zarar verdiği doğalgaz borusundan yarım saat boyunca gaz sızıntısı gerçekleşti. Araç ve yaya trafiğinin devam ettiği sırada bölgede gerçekleşen patlama korku ve paniğe yol açarken büyük bir facianın eşiğinden dönüldü.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

Patlamanın ardından sahadaki ekipler, hattı geçici sıkıştırma yöntemiyle kapatarak gaz akışını durdurdu. İşçiler, muhtemel bir tehlikeye karşı araç ve yaya geçişini engellemek için yoğun çaba harcadı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgede güvenlik önlemleri artırılırken, hattın tamamen onarılması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili inceleme çalışmaları başlatıldı.