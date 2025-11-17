Menü Kapat
TGRT Haber
17°
Aktüel
Avatar
Editor
 Sumru Tarhan

Doğalgaz sayaçları, saatleri değişecek mi? Yeni uygulama

Eski doğalgaz sayaçlarında değişim zamanı. Binlerce vatandaş eski doğalgaz saatlerini değiştirecek. Yapılan açıklamaya göre değiştirmeyenler para cezası ile karşı karşıya kalacak.

Doğalgaz sayaçları, saatleri değişecek mi? Yeni uygulama
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
17.11.2025
saat ikonu 17:17
|
GÜNCELLEME:
17.11.2025
saat ikonu 17:17

tarafından 'de yayımlanan karar yürürlüğe giriyor. Eski doğalgaz sayacı olanlar dikkat!

DOĞALGAZ SAATLERİ, SAYAÇLARI DEĞİŞECEK Mİ?

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre eski doğalgaz sayaçlarının değişiminde son tarihin 31 Aralık 2025. Belirlenen tarihe kadar sayaç değişimi yapılmaması durumunda verilecek.

Doğalgaz sayaçları, saatleri değişecek mi? Yeni uygulama

DOĞALGAZ SAYAÇ DEĞİŞİMİ ZORUNLU MU?

Sayaç değişimlerini 31 Aralık 2025’e kadar tamamlamayan aboneler, 2026 yılında yapılacak denetimlerde yönetmeliğe aykırı kullanım sebebiyle 10 bin TL'ye kadar idari para cezası alacak. Sayaç listelerini belirtilen süre içinde eksiksiz ve doğru şekilde bildirmeyen aboneler için de yaptırımlar uygulanacak.

Doğalgaz sayaçları, saatleri değişecek mi? Yeni uygulama

İGDAŞ DOĞALGAZ SAYAÇ DEĞİŞİMİ NASIL YAPILIR?

'a bağlı aboneler, sayaç değişimi için ilgili il müdürlüğüne veya İGDAŞ'ın müşteri hizmetlerine başvurmalıdır. E Devlet üzerinden de başvuru yapılabiliyor. e-Devlet'te "Doğalgaz Dağıtım Şirketleri" bölümünden bağlı bulunduğunuz il ve şirket için işlemleri takip edebilirsiniz.

