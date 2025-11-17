Doğalgaz sayaçları, saatleri değişecek mi? Yeni uygulama

Kategoriler
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Resmi Gazete'de yayımlanan karar yürürlüğe giriyor. Eski doğalgaz sayacı olanlar dikkat!
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre eski doğalgaz sayaçlarının değişiminde son tarihin 31 Aralık 2025. Belirlenen tarihe kadar sayaç değişimi yapılmaması durumunda idari para cezası verilecek.
Sayaç değişimlerini 31 Aralık 2025’e kadar tamamlamayan aboneler, 2026 yılında yapılacak denetimlerde yönetmeliğe aykırı kullanım sebebiyle 10 bin TL'ye kadar idari para cezası alacak. Sayaç listelerini belirtilen süre içinde eksiksiz ve doğru şekilde bildirmeyen aboneler için de yaptırımlar uygulanacak.
İGDAŞ'a bağlı aboneler, sayaç değişimi için ilgili il müdürlüğüne veya İGDAŞ'ın müşteri hizmetlerine başvurmalıdır. E Devlet üzerinden de başvuru yapılabiliyor. e-Devlet'te "Doğalgaz Dağıtım Şirketleri" bölümünden bağlı bulunduğunuz il ve şirket için işlemleri takip edebilirsiniz.