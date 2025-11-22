Bakan Bayraktar'dan kritik doğalgaz açıklaması!

Doğal gazda arz güvenliğini temin etmek için kısa, orta ve uzun vadede LNG anlaşmaları yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, bir taraftan da Türkiye’nin doğal gaz depolama kapasitesini arttırıyor. Tuz Gölü ve Silivri’de bulunan yer altı depolama tesisleri, doğal gaz tüketimin yüksek olduğu kış aylarında günlük arz-talep dengesinin sağlanmasında önemli rol oynuyor.

KAPASİTE DAHA DA YÜKSELECEK

Silivri Doğal Gaz Depolama Tesisi, 4,6 milyar metreküplük hacimle hizmet vermeye devam ederken Tuz Gölü’nün altında oluşturulan dev tuz mağaralarında her geçen yıl daha çok miktarda doğal gaz depolanıyor. Türkiye’de tek, dünyada sayılı tesislerden biri olan Tuz Gölü Doğal Gaz Depolama Tesisi’nin kapasitesi halihazırda 1,7 milyar metreküpe ulaştı. Bakanlık Silivri’yi 2028’de 6 milyar metreküpe, Tuz Gölü’nü de 2032’de 8,5 milyar metreküpe çıkarmayı hedefliyor.

YER ALTI DOĞAL GAZ DEPOLAMA TESİSLERİMİZ YÜZDE 100 DOLU

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, doğal gazda arz güvenliğini sağlamak amacıyla yer altı depolarına ciddi yatırım yaptıklarını ifade ederek bu kapsamda Tuz Gölü ve Silivri’de yer altı depolama tesislerini hayata geçirdiklerini söyledi. Bu tesisler sayesinde doğal gazda kışa hazır olduklarını belirten Bayraktar, "Yer altı doğal gaz depolama tesislerimiz yüzde 100 doluluğa ulaştı" şeklinde konuştu.

6,3 MİLYAR METREKÜPE ÇIKTI

Bakan Bayraktar, kış öncesinde Tuz Gölü’nün altında bulunan depolama tesisinin kapasitesini 1,2 milyar metreküpten 1,7 milyar metreküpe çıkarttıklarını kaydederek "Böylece Silivri ve Tuz Gölü olmak üzere toplam kapasitemizi 6,3 milyar metreküpe çıkarmış olduk. Yatırımlarımız bundan sonra da artarak devam edecek. 2028’de tükettiğimiz doğal gazın en az yüzde 20’sini yer altı depolarımızdan karşılayacağız" diye konuştu.