Türkiye'nin en pahalı evi satışa çıktı! 23 odalı Zeki Paşa Yalısı için yeni sahip aranıyor

Kasım 22, 2025 12:29
1
Zeki Paşa Yalısı

Türkiye’nin en değerli gayrimenkullerinden birisi olarak gösterilen, İstanbul Boğazı’nın 130 yıllık, ihtişamlı binalarından 23 odalı Zeki Paşa Yalısı alıcı bekliyor. İstanbul Boğazı’nın en güzel konumunda yer alan, geniş bahçesi ile dikkat çeken tarihi bina, sahibi olan aile tarafından satışa çıkarıldı.

2
yalının boğazı kucaklayan benzersiz manzarası

Dron ile kaydedilen görüntülerde, yalının boğazı kucaklayan benzersiz manzarası, yemyeşil bahçesi ve şatoyu andıran heybetli mimarisi tüm detaylarıyla gözler önüne serildi. Mavinin ve yeşilin iç içe geçtiği noktada yükselen bina, izleyenlerde adeta hayranlık uyandırıyor.
 

3
Zeki Paşa Yalısı

Türkiye’nin en pahalı evi olarak bilinen, boğaz manzaralı, 23 odalı, 5 salonlu ve 8 banyolu Zeki Paşa Yalısı yıllardır lüks gayrimenkul piyasasının simgesi haline geldi. Yalıyı satışa çıkaran aile, görüşmelerde emlak şirketini yetkili kıldı. İstanbul Boğazı’ndaki diğer yalıların 2-6 milyar TL arasında fiyatlarla listelendiği düşünüldüğünde, Zeki Paşa Yalısı için "paha biçilemiyor" yorumları yapıldı.
 

4
Tophane Müşiri Zeki Paşa Yalısı

130 YILLIK ŞATO

Sarıyer Rumelihisarı’nda, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nün ayağına yakın bir konumda yer alan 130 yıllık taş bina, Tophane Müşiri Zeki Paşa Yalısı, mimarisiyle dikkat çekiyor. Boğaz’ın çarpıcı büyüklükteki yapılarından kabul edilen bina, Sultan II. Abdülhamid Han’ın nazırlarından (bakanlarından) "Filinta Mustafa" olarak da bilinen Zeki Paşa için yapıldı.

5
Alexandre Vallaury

Dönemin ünlü mimarı Alexandre Vallaury tarafından tasarlanan yapı, Barok etkileri ve şatoyu andıran çizgileriyle diğer yalılardan ayrılıyor.
 

6
Meliha Baştımar

Günümüzde Trabzonlu bir aileye ait olduğu belirtilen yalının, en bilinen mirasçısının Meliha Baştımar olduğu kaydedildi. Beş katlı tarihi yapıya hem bahçeden hem de deniz tarafından giriş yapılabiliyor.
 

7
zeki paşa yalısı

510 metrekarelik alana inşa edilen yalı, bodrum dâhil toplam 2 bin 489 metrekare kapalı kullanım alanı sunuyor. Kat yüksekliği 3 metreyi ile 4.5 metre arasında değişen yapının her katında, 5’i boğaz manzaralı olmak üzere 6 oda, geniş bir orta salon, banyo, tuvalet ve mutfaklar bulunuyor.
 

8
zeki paşa yalısı

Dron kameralarının yakaladığı görüntüler, yalının hem tarihî görkemini hem de boğazın eşsiz atmosferini en çarpıcı haliyle izleyiciye aktarıyor.

