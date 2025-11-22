Menü Kapat
TGRT Haber
19°
Editor
Editor
 Bengü Sarıkuş

Çocuklarla cinsellik konuşan oyuncak skandalı! Ayı Kumma için karar çıktı

Yeni çıkan bir oyuncağın çocuklarla ilgili skandalı dünyayı sarstı. Oyuncak ayı Kumma, uygunsuz ve tehlikeli cevaplar vererek çocukları yanlış yönlendiriyor. Uzmanlar aileleri oyuncaklar konusunda uyarırken, üretici firma söz konusu oyuncakla ilgili açıklama yaptı.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.11.2025
13:13
|
GÜNCELLEME:
22.11.2025
13:30

Yeni nesil oyuncaklar çocuklar için tehlikeli ortamlara neden olabiliyor. Uzmanlar ebeveynlerin satın alınan oyuncakları iyi incelemeleri konusunda uyarıyor. Son günlerde gündemi sarsan iddiaya göre oyuncakları üreten FoloToy şirketi, destekli ayısı "Kumma"yı "uygunsuz ve tehlikeli cevaplar" verdiğinin tespit edilmesi üzerine geçici olarak satıştan çekti.

Çocuklarla cinsellik konuşan oyuncak skandalı! Ayı Kumma için karar çıktı

The Register'ın haberine yapay zeka şirketi 'ın GPT-4o modeliyle çalışan ayının, sohbet ilerledikçe bariyerlerini düşürdüğü tespit edildi.

Aynı zamanda Ayı Kumma'nın arkadaş canlısı bir tonda çocuklara kibritin nereden bulunacağını ve nasıl yakılacağını adım adım anlattığı görüldü. Bunun yanı sıra ayının çocuklarla cinsel konulara da girdiği öğrenildi.

DENETİM BAŞLATILDI

Rapora cevap olarak FoloToy Pazarlama Müdürü Hugo Wu, şirketin ürünü geçici olarak satıştan çektiğini ve kapsamlı bir iç güvenlik denetimi başlattığını duyurdu.

ETİKETLER
#çocuk
#yapay zeka
#oyuncak
#openaı
#güvenlik
#tehlike
#Folotoy
#Ekonomi
