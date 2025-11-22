Çocuklarla cinsellik konuşan oyuncak skandalı! Ayı Kumma için karar çıktı

Yeni nesil oyuncaklar çocuklar için tehlikeli ortamlara neden olabiliyor. Uzmanlar ebeveynlerin satın alınan oyuncakları iyi incelemeleri konusunda uyarıyor. Son günlerde gündemi sarsan iddiaya göre çocuk oyuncakları üreten FoloToy şirketi, yapay zeka destekli oyuncak ayısı "Kumma"yı "uygunsuz ve tehlikeli cevaplar" verdiğinin tespit edilmesi üzerine geçici olarak satıştan çekti.

The Register'ın haberine yapay zeka şirketi OpenAI'ın GPT-4o modeliyle çalışan ayının, sohbet ilerledikçe güvenlik bariyerlerini düşürdüğü tespit edildi.

Aynı zamanda Ayı Kumma'nın arkadaş canlısı bir tonda çocuklara kibritin nereden bulunacağını ve nasıl yakılacağını adım adım anlattığı görüldü. Bunun yanı sıra ayının çocuklarla cinsel konulara da girdiği öğrenildi.

DENETİM BAŞLATILDI

Rapora cevap olarak FoloToy Pazarlama Müdürü Hugo Wu, şirketin ürünü geçici olarak satıştan çektiğini ve kapsamlı bir iç güvenlik denetimi başlattığını duyurdu.