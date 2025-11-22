Menü Kapat
Yastık altı yapanlara kötü haber! Altın kiralama modeli Türkiye'ye geliyor

Kasım 22, 2025 12:05
1
altın yatırımını yastık altı

Türkiye'de birçok kişi altın yatırımını yastık altı olarak değerlendiriyor. Altın hala ülkemizde güvenli liman olarak kabul ediliyor ve birikimler genellikle sarı madende değerlendiriliyor. altın cephesinde yeni bir sistem dünyada uygulanmaya başladı ve Türkiye'ye de gelmesi bekleniyor.

2
altın kiralama sistemi

ABD merkezli bir firmanın geliştirdiği ve çeşitli ülkelerde kullanılan "altın kiralama sistemi" Türkiye'de uygulanmaya hazırlanıyor. Modelle birlikte vatandaşların yastık altında tuttukları altınları işletmelere ve sanayi kuruluşlarına kiralayarak aylık gelir elde etmesi hedefleniyor. Yaklaşık 4.500 ton, yani 300 milyar dolar seviyesinde olduğu tahmin edilen yastık altı altının ekonomiye kazandırılması amaçlanıyor.
 

3
Altın kiralama sistemi

Altın kiralama sistemi, bireylerin sahip oldukları fiziki altını belirli bir süre için kiraya vermesi ve karşılığında faiz benzeri getiri alması esasına dayanıyor. Bu yöntem daha önce ABD ve bazı Avrupa ülkelerinde rafineriler, kuyumculuk işletmeleri ve endüstriyel üretim süreçlerinde kullanıldı. Sistem, altın sahipleri ile altına ihtiyaç duyan firmaları lisanslı kurumlar aracılığıyla buluşturuyor. Süre dolduğunda altın, aynı gram ve ayarda sahibine geri teslim ediliyor.
 

4
altın kiralama sistemi

HisseNet'te yer alan habere göre, altın kiralama sistemi, bireylerin sahip oldukları fiziki altını belirli bir sözleşme karşılığında işletmelere kiralamasına dayanıyor.

5
altın kuyumculuk

Model daha önce ABD ve bazı Avrupa ülkelerinde kuyumculuk, rafineri ve endüstriyel üretimde kullanıldı. Sistemde altın sahibi ile altın talebi olan işletmeler aracı kurum tarafından eşleştiriliyor. Altın belirlenen süre sonunda aynı ayar ve gramda geri teslim ediliyor.
 

6
altın

SİSTEM NASIL İŞLİYOR?

Teslim ve Kayıt:
Vatandaş altınını sisteme kayıtlı banka, rafineri veya aracı kuruma teslim ediyor. Ayar ve gramaj resmi olarak kaydediliyor.
 

7
altın

Kiralama Sözleşmesi:
Süre (3, 6 veya 12 ay) ve getiriler belirlenerek sözleşme imzalanıyor.
 

8
altın

Altının Kullanılması:
Altın, anlaşmalı işletmeler tarafından üretim veya ticarette değerlendiriliyor.
 

9
gram altın

Aylık Getiri:
Vatandaşa altının gramı üzerinden hesaplanan aylık kira geliri ödeniyor. Ödemeler TL, dolar veya altın cinsinden yapılabiliyor.
 

10
Altının İadesi

Altının İadesi:
Süre sonunda, teslim edilen altın aynı ayar ve gramda geri veriliyor. Talep edilirse süreç yeniden başlatılabiliyor.
 

11
ALTIN YATIRIMCISINA GELİR

ALTIN YATIRIMCISINA GELİR

Evde bekleyen fiziki altın pasif gelir kaynağına dönüşüyor.
Kaybolma, çalınma ve değer kaybı riski ortadan kalkıyor.
Getiriler altın ya da TL olarak alınabildiği için seçenek esnekliği sağlanıyor.
 

12
TÜRKİYE AÇISINDAN ÖNEMİ

TÜRKİYE AÇISINDAN ÖNEMİ

Türkiye'deki yastık altı altının sisteme kazandırılması;
– Finansal piyasalara ek likidite sağlıyor,
– Altın ithalatı ihtiyacını azaltıyor,
– Cari açığa olumlu etki oluşturuyor,
– Sanayi üretimi için yeni finansman yaratıyor.

Modelin devreye girmesiyle hem vatandaşların hem de ekonominin farklı alanlarda fayda sağlaması bekleniyor.

