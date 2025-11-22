Yastık altı yapanlara kötü haber! Altın kiralama modeli Türkiye'ye geliyor

Altın kiralama sistemi, bireylerin sahip oldukları fiziki altını belirli bir süre için kiraya vermesi ve karşılığında faiz benzeri getiri alması esasına dayanıyor. Bu yöntem daha önce ABD ve bazı Avrupa ülkelerinde rafineriler, kuyumculuk işletmeleri ve endüstriyel üretim süreçlerinde kullanıldı. Sistem, altın sahipleri ile altına ihtiyaç duyan firmaları lisanslı kurumlar aracılığıyla buluşturuyor. Süre dolduğunda altın, aynı gram ve ayarda sahibine geri teslim ediliyor.

