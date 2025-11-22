Menü Kapat
Dünya
Avatar
Editor
 | Murat Makas

İtalya'dan ABD'nin Ukrayna planı hakkında açıklama

İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, ABD'nin Ukrayna planı hakkında açıklamalarda bulundu. İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, ''Ukrayna planı "ağır ve asla kabul edilemeyecek" maddeler içeriyor'' dedi.

İtalya'dan ABD'nin Ukrayna planı hakkında açıklama
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
22.11.2025
saat ikonu 16:33
|
GÜNCELLEME:
22.11.2025
saat ikonu 16:33

Bakanı Guido Crosetto, 'nin -'nı sonlandırmak üzere gündeme getirdiği 28 maddelik plan ile ilgili sosyal medyadan açıklama yaptı. Crosetto, "Planın Ukrayna açısından çok ağır olduğunu ve asla kabul edilemeyecek maddeler içerdiğini düşünüyorum ancak bunu hepimizin arzuladığı ve hiç durmadan çaba göstermemiz gereken bir müzakerenin başlangıç noktası olarak görüyorum." ifadesini kullandı.

TRUMP HAKKINDA AÇIKLAMA

Trump'ın gümrük vergileri, Gazze ve farklı pek çok senaryoda kendilerine hangi taktiği izlediğini gösterdiğini belirten Crosetto, şunları kaydetti:

"Kışkırtıyor, yumuşatıyor, zorluyor. Bir gün okşuyor, ertesi gün tokatlıyor. Haftalarca petrol kozunu kullanarak Rusya üzerinde baskı kurdu ve şimdi ona içine sıkıştığı çıkmazdan bir çıkış yolu sunuyor. Bu yüzden diğer ülkelere, Avrupa'ya veya uluslararası topluma bu 28 madde hakkında ne düşündüklerini sormak yanlış. Kimsenin konuşmaması ama herkesin savaşın sona ermesini sağlayacak, 'ya güvenli bir gelecek sunacak ve savaşın Avrupa'ya yayılma ihtimalini ortadan kaldıracak, tüm taraflarca kabul edilebilir 28, 25 ya da 32 madde oluşturmak için çalışması doğrudur."

Söz konusu planı değerlendirmekle ilgilenmediğini vurgulayan Crosetto, "Son 24 saatte 1000'den fazla insan, Rus ve Ukraynalı öldü. Önceki 24 saatte olduğu gibi ve muhtemelen gelecek 24 saatte de öyle olacak. Belki de bu kusurlu plan bize deneme fırsatı veriyor. Onu adil ve mümkün kılmak için çalışalım." ifadelerini kullandı.

Bu arada, Güney Afrika'da Liderler Zirvesi’ne katılan İtalya Başbakanı Giorgia Meloni de burada yaptığı konuşmada, İtalya olarak Ukrayna'da adil bir barışa ulaşılması için Avrupalı ve Amerikalı ortaklarıyla çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

ABD'NİN UKRAYNA SAVAŞINA YÖNELİK BARIŞ PLANI

Trump yönetimince hazırlanan Ukrayna-Rusya arasındaki 28 maddelik planı önerisi Kiev'e sunulmuştu. Putin, planı istişare etmeye hazır olduklarını belirterek, "Bu planın, nihai barışçıl çözüme temel olabileceğini düşünüyorum." ifadesini kullanmıştı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de savaşa son verebilecek ABD'nin "barış planı" üzerinde çalıştıklarını kaydederek, ülkesinin milli çıkarlarına "asla ihanet etmeyeceğini" söylemişti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Rusya ve Ukrayna için hazırlanan 28 maddelik barış planı belli oldu!
ETİKETLER
#ukrayna
#rusya
#abd
#İtalya
#barış
#nato
#savunma
#Ukrayna Savaşı
#g20
#Barış Planı
#Dünya
