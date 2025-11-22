Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Sosyal medyadan bu mesaj gelirse sakın açmayın!

Sosyal medya ve özellikle çevrim içi sohbet odalarındaki yatırım tavsiyeleri ve kolay kazanç vaatleri, bireysel yatırımcılar için manipülasyona uğrama ve dolandırıcılığa maruz kalma riski taşıyor. Uzmanlar sosyal medya kullanıcılarını uyarıyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Sosyal medyadan bu mesaj gelirse sakın açmayın!
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
22.11.2025
saat ikonu 15:58
|
GÜNCELLEME:
22.11.2025
saat ikonu 15:58

Hızlı ve kolay kazanç tavsiyeleri yatırımcıları yanıltma tehlikesi içerirken, sosyal medyada birtakım sohbet grupları ve odalarında verilen mesajlardaki olası manipülasyonlar da yatırımcıların dikkat etmesi gereken önemli konular arasında yer alıyor. Bazı çevrim içi platformlarda organize şekilde yayılan "toplu alım" veya "yakında patlayacak hisseler" tarzı iddialar hem yatırımcıları riske sokuyor hem de piyasa düzenini tehdit ediyor.

Bu tür mesajların çoğu doğrulanmamış bilgiler içerirken, yatırımcı psikolojisini de olumsuz etkiliyor. Bu çerçevede kararlarında yalnızca resmi kaynaklar ve lisanslı aracı kurumların bilgilerinin dikkate alınması büyük önem taşıyor.

Sosyal medyadan bu mesaj gelirse sakın açmayın!

ve sohbet gruplarında yayılan yönlendirmeler, çoğu zaman kişisel çıkarlara hizmet ederken, bireysel yatırımcıların kaynağı belirsiz tavsiyelere itibar etmemesi gerekiyor. Yatırımcıların özellikle son dönemde artan çevrim içi topluluk hareketlerine karşı bilinçli yaklaşması, bu tür olası manipülasyonları önlemede önemli rol oynuyor. Bu tür durumlarda bilgi kirliliğinin hızla yayılmasıyla kısa vadede yüksek kazanç sağladığı iddia edilen yönlendirmeler, yatırımcıların mağdur olmasına yol açabiliyor.

Yatırımcıların şüpheli içeriklerle karşılaştığında yetkili kurumlara bildirimde bulunmaları hem piyasa düzeninin korunması hem de mağduriyet yaşanmaması açısından büyük önem arz ediyor.

Sosyal medyadan bu mesaj gelirse sakın açmayın!

FİNANSAL OKURYAZARLIK EĞİTİMLERİNE ERİŞİM ARTIRILMALI

Finansal Okuryazarlık ve Erişim Derneği (FODER) Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sosyal medyada, özellikle X'teki sohbet odalarında paylaşılan içeriklerin önemli bir kısmının, uzman olmayan kişiler tarafından üretildiği için bireysel yatırımcıların manipülatif yönlendirmelere maruz kalması riskini artırdığını belirtti.

Bu içeriklere temkinli yaklaşılması gerektiğini vurgulayan Öztürk, "Bireylerin yatırım kararlarını sağlıklı şekilde alabilmeleri için bilgiye dayalı hareket etmelerini ve finansal okuryazarlık becerilerini güçlendirmelerini temel öncelik olarak görüyoruz. Özellikle sosyal medyada sıkça karşılaşılan hızlı kazanç vaatleri ve lisanssız kişiler tarafından sunulan yatırım tavsiyeleri, bireyleri ciddi maddi zararlara ve dolandırıcılıklara sürükleyebilmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Sosyal medyadan bu mesaj gelirse sakın açmayın!

Öztürk, bu risklerin önüne geçmek için öncelikle düzenleyici kurumların denetim ve yaptırım mekanizmalarının etkin çalışması ve yanıltıcı içeriklerin tespit edilerek kaldırılmasının büyük önem taşıdığını dile getirdi.

Aynı zamanda bireylerin finansal okuryazarlık eğitimlerine erişiminin artırılması ve doğru bilgiye ulaşabilecekleri güvenilir kaynakların yaygınlaştırılması gerektiğini anlatan Öztürk, sözlerini şöyle tamamladı:

Sosyal medyadan bu mesaj gelirse sakın açmayın!

"Sosyal medya üzerinden yatırım tavsiyesi almak isteyen bireylere temel uyarımız şudur, kolay kazanç vaadi genellikle yüksek ya da olasılığı içerir. Herhangi bir yatırım kararı almadan önce, tavsiyeyi veren kişinin SPK lisansına sahip olup olmadığını sorgulayın, önerilen yatırım aracını iyice araştırın ve mutlaka alternatif kaynaklardan doğrulama yapın. Bu süreçte bireylerin, FinKurs (www.finkurs.org) platformumuz gibi güvenilir ve tarafsız eğitim kaynakları üzerinden finansal bilgi düzeylerini artırmalarını özellikle tavsiye ediyoruz."

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İslam Memiş altın için net tarih verdi! 2026 yılının şampiyonunu şimdiden ilan etti
Çocuklarla cinsellik konuşan oyuncak skandalı! Ayı Kumma için karar çıktı
ETİKETLER
#sosyal medya
#dolandırıcılık
#yatırım
#manipülasyon
#risk
#Finansal Okuryazarlık
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.