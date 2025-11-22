Üniversite öğrencilerine 10 bin TL ödenecek! Tek bir şartı var

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay açıklamasında “Burs desteğimizin tüm öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ülkemizin geleceği olan gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Rabbim tüm gençlerimizin yolunu açık, istikbalini parlak eylesin" dedi.