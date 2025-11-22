Üniversite öğrencilerine 10 bin TL ödenecek! Tek bir şartı var

Kategoriler
Üniversite öğrencilerinden 10 bin TL destek müjdesi heyecan uyandırdı. Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada 30 bin lisans öğrencisine eğitim desteği verileceği belirtilirken, 10 bin liralık desteği alabilmek için tek bir şart olduğuna dikkat çekildi.
Konyalı üniversite öğrencilerine 10 bin TL destek açıklaması Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’dan geldi. Belediye olarak öğrencilerin fırsat eşitliği içinde yetişmesi için tüm imkanları seferber ettiklerinin altını çizen Başkan Altay, gençlerin hayallerine ulaşabilmeleri amacıyla eğitime verdikleri desteği bir görev değil, gönülden bir sorumluluk olarak gördüklerini söyledi.
Binlerce yıllık medeniyetin mirasını yarınlara taşıyacak gençleri eğitim hayatlarında desteklemeye devam edeceklerini belirterek, "Bildiğiniz gibi, ilkokul 1'den lise son sınıfa kadar olan öğrencilerimiz ile üniversiteye hazırlanan gençlerimize eğitim desteğinde bulunuyoruz. Şimdi ise, bunlara ilave olarak; ailesi Konya'da ikamet eden lisans düzeyindeki 30 bin öğrencimize eğitim desteğinde bulunacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.
Başkan Altay, Konya Büyükşehir Belediyesi’nin üniversite öğrencilerine yönelik 10 bin TL’lik desteği için başvurular hakkında da bilgi verdi. Altay, belediyenin web sitesi üzerinden yapılacak başvuruların ardından şartları sağlayan öğrencilerin hesaplarına Şubat ve Mayıs aylarında 5 bin liralık iki eşit taksitte, toplam 10 bin lira ödeme yapacaklarını kaydetti.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay açıklamasında “Burs desteğimizin tüm öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ülkemizin geleceği olan gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Rabbim tüm gençlerimizin yolunu açık, istikbalini parlak eylesin" dedi.