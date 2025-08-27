Menü Kapat
Dünya
 Suat Vilgen

Reuters İsrail'in ortağı mı? Kanadalı gazeteciden İngiliz ajansına sert suçlamalar

İngiliz haber ajansı Reuters’ta 8 yıl çalışan Kanadalı foto muhabiri Valerie Zink, istifa ederek ajansı İsrail’in Gazze’de 246 gazetecinin öldürülmesindeki rolünü meşrulaştırmakla suçladı. Reuters başta olmak üzere Batılı medyanın Gazze'deki gelişmelere ilişkin haber dilini sert sözlerle eleştirdi.

Kanadalı foto muhabiri Valerie Zink, sekiz yıldır serbest muhabir olarak çalıştığı ajansından ayrıldığını açıkladı. Sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, Reuters’ı İsrail’in ’de gazetecilere yönelik sistematik saldırılarını “meşrulaştırmak ve kolaylaştırmakla” suçladı. Çalışmaları New York Times ve Al Jazeera gibi pek çok uluslararası basın kuruluşunda yayımlanan Zink, ajansın haber dilinin 2023 Ekim’inden bu yana 246 gazetecinin öldürülmesine zemin hazırladığını ifade etti.

Reuters İsrail'in ortağı mı? Kanadalı gazeteciden İngiliz ajansına sert suçlamalar

ANAS EL-ŞERİF ÖRNEĞİ

Zink, 10 Ağustos’ta Gazze’de öldürülen Pulitzer ödüllü Al Jazeera muhabiri Anas el-Şerif’i örnek gösterdi. Reuters’ın, İsrail’in el-Şerif’i “Hamas üyesi” olarak gösteren temelsiz iddiasını yayımladığını hatırlatarak bunun “sayısız yalandan sadece biri” olduğunu söyledi. Reuters’ın kendi çalışanlarının öldürülmesine de tepkisiz kaldığını belirten Zink, Nasser Hastanesi’ne düzenlenen ve aralarında Reuters kameramanı Hossam el-Masri’nin de bulunduğu 20 kişinin öldüğü saldırıyı hatırlattı. Bu tür saldırıların genellikle “çifte vuruş” yöntemiyle yapıldığını, yani ilk saldırının ardından kurtarma ekiplerinin hedef alındığını vurguladı.

Reuters İsrail'in ortağı mı? Kanadalı gazeteciden İngiliz ajansına sert suçlamalar

“BATILI MEDYA SORUMLUDUR”

Zink, Batılı medya kuruluşlarının İsrail’in doğrulanmamış iddialarını haberleştirmesinin, tarihteki büyük savaşlardan bile daha fazla gazetecinin yalnızca iki yıl içinde Gazze’de öldürülmesine yol açtığını ifade etti. Pulitzer ödülünü Reuters’e kazandıran Anas el-Şerif’in defalarca tehdit edilmesine rağmen ajans tarafından korunmadığını, ölümünden sonra da gerçeklerin çarpıtıldığını söyledi. “Reuters kartını taşımak artık benim için utanç ve acı kaynağı” diyen Zink, çalışmalarını Gazze’de hayatını kaybeden meslektaşlarının anısına adayacağını açıkladı.

Reuters İsrail'in ortağı mı? Kanadalı gazeteciden İngiliz ajansına sert suçlamalar

NASSER HASTANESİ’NE SALDIRI ULUSLARARASI TEPKİ TOPLADI

Pazartesi günü İsrail’in Han Yunus’taki Nasser Hastanesi’ne düzenlediği saldırıda 21 kişi hayatını kaybetti. Ölenler arasında Al Jazeera muhabiri Muhammed Salama, Reuters kameramanı Hussam el-Masri, AP serbest muhabiri Mariam Ebu Dakka, Ahmed Ebu Aziz ve Muaz Ebu Taha da bulunuyordu. Filistin Gazeteciler Sendikası saldırıyı “basına karşı açık savaş” olarak tanımlarken, BM raportörü Francesca Albanese uluslararası topluma “ablukayı kırma, silah ambargosu ve yaptırım” çağrısı yaptı. Gazetecileri Koruma Komitesi de İsrail’in basına yönelik saldırıları nedeniyle hesap vermesi gerektiğini vurguladı.

Reuters İsrail'in ortağı mı? Kanadalı gazeteciden İngiliz ajansına sert suçlamalar

Al Jazeera’nın verilerine göre, Ekim 2023’ten bu yana Gazze’de öldürülen gazeteci ve medya çalışanlarının sayısı en az 273’e ulaştı.

