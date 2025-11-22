15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi son anda engellendi!

İstanbul 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde korkunç bir intihar girişimi yaşandı. Olay, 15.00 sıralarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir şahsın köprü korkuluklarına çıktığı ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri ve vatandaşların müdahalesinin ardından şahıs ikna edilerek intihar girişimi önlendi. Korkuluklara çıkan şahsı polis ekipleri ve vatandaşların ikna ederek intihardan vazgeçirdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.