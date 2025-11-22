Menü Kapat
TGRT Haber
19°
Yaşam
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Güzellik merkezinde dehşet! Kirpiklerini yaptırmak istedi, soluğu hastanede aldı: 'Kör olabilirdim'

İstanbul Esenyurt’ta bulunan bir güzellik salonunda kirpiklerini yaptırmak isteyen Dilara Çalışkan dehşeti yaşadı. Kirpik yapıştırmak için kullanılan yapıştırıcı gözüne kaçan genç kız kısmi körlük yaşadı. Soluğu hastanede alan genç kız bir de güzellik merkezi sahibi tarafından tahdit edildi. Çalışkan, "Kör olabilirdim, gözlerim göremez hale geldi, canım yanıyor" ifadelerini kullandı.

Esenyurt’ta bir güzellik salonuna giderek kirpiklerini yaptırmak isteyen Dilara Çalışkan adeta dehşeti yaşadı. Hatalı işlem sonrasında kör olma tehlikesiyle karşı karşıya kalan genç kız soluğu hastanede aldı. Kirpik yapıştırıcının gözüne kaçmasıyla korku dolu anlar yaşayan Çalışkan, kısmi körlük yaşadı. Acil serviste tedavisi yapılamayan Çalışkan, uzman göz doktoruna gittiğinde ise kimyasal maddenin göz retinasına kadar girdiği, yaşadığı geçici körlüğünde bu nedenle olduğunu belirtti. İlaç tedavisinin devam ettiği genç kadın ise güzellik salonundan şikayetçi olurken, ‘Başka insanlar dikkatli olsun, başkalarının da başına gelmesin’ dedi.

Güzellik merkezinde dehşet! Kirpiklerini yaptırmak istedi, soluğu hastanede aldı: 'Kör olabilirdim'

"GÖZLERİM GÖREMEZ HALE GELDİ"

Yaşadığı süreci anlatan Dilara Çalışkan, "Ben daha önce de yaptığım gibi kirpik yaptırmak için randevu alarak bir güzellik merkezine gittim. Sürdükleri yapıştırıcı gözlerimi yaktı, bunu söylediğimde iste küçük bir vantilatör vererek işleme devam ettiler. İşlem bittiğinde ise istediğimden farklı yaptıklarını, değiştirmeleri gerektiğini söyledim. Çalışan bana ‘Şimdi yaparsak sorun olur, 2 gün kalsın sonra değiştirelim’ dedi. Ben de ‘Olur’ dedim ve o sırada işyeri sahibi müdahale ederek ‘Yatın, çıkarın’ diyerek hakaret edercesine işleme devam etmesini söyledi. Bende gözüme bir şey olursa şikayetçi olacağımı söyledim ama beni dinlemediler. Tekrar işleme başladıklarında bir jel sürdüler, o jel gözümün içine işlemeye başladı. O sırada kirpiklerimi çekiyorlardı, gözlerim göremez hale geldi, canım yanıyordu. Bende tepki göstererek polisi aradım ama hatalı işlem yapmadıklarını söylediler" dedi.

Güzellik merkezinde dehşet! Kirpiklerini yaptırmak istedi, soluğu hastanede aldı: 'Kör olabilirdim'

"BEN KÖR OLABİLİRDİM"

Olayın ardından kısmi körlük yaşayan genç kadın, "Daha sonra hastaneye gittim, ciddi bir durum olduğunu ve acil serviste bakamayacaklarını söylediler. Uzman bir göz doktoruna sevk edildim. Yapılan işlem sırasında sürülen yapıştırıcının gözümün içine, retinama kadar girdiği söyledi doktor. Bulanık görmemin, acı çekmemin nedeninin bu olduğunu söyledi. Ben kör olabilirdim, bu durumun sorumlusu ise . Bunu yapanların cezasını çekmesini istiyorum, benim başıma geldi, başka insanların başına gelmesin’ diye konuştu.

Güzellik merkezinde dehşet! Kirpiklerini yaptırmak istedi, soluğu hastanede aldı: 'Kör olabilirdim'
