Bugün Galatasaray'ın maçı var mı, kiminle? 22 Kasım maçları

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı kaldığı yerden devam ediyor. Bu akşamın maç programına göre günün maçları netleşti.
22 Kasım Cumartesi akşamının maç programına göre bugün Galatasaray'ın maçı var. RAMS Park'ta oynanacak olan müsabaka 20.00'de başlayacak.
Süper Lig'de 22 Kasım akşamı Galatasaray, Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek. Nefes kesen müsabaka RAMS Park'ta oynanırken futbolseverlerin bekleyişi sürüyor.