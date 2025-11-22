Menü Kapat
Altın, dolar, borsa... En çok kazandıran yatırım aracı belli oldu! Bir haftada yüzde 3,38 kazandırdı

Kasım 22, 2025 09:01
1
Borsa İstanbul

Bu hafta yatırım araçlarının performansına bakıldığında, Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri ortalama yüzde 3,38 değer kazanırken, altının gram fiyatı yüzde 0,89 artış gösterdi.

 

2
dolar tl

Dolar/TL kuru yüzde 0,26 yükselişle 42,4440 TL seviyesine çıkarken, avro/TL ise haftayı yüzde 0,74 değer kaybıyla tamamladı. 
 

3
Enflasyon

Enflasyondan korunma aracı olarak görülen yatırım fonları yüzde 0,47, emeklilik fonları ise yüzde 1,11 oranında değer kazandı.
 

4
BIST 100

BIST 100 endeksi, en düşük 10.585,34 puanı ve en yüksek 11.038,75 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 3,38 üstünde 10.922,86 puandan tamamladı.
 

5
külçe altın

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,89 artışla 5 bin 568 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,89 yükselişle 37 bin 558 liraya çıktı.
 

6
çeyrek altın

Geçen hafta sonu 9 bin 244 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 0,90 artarak 9 bin 327 liraya yükseldi.

 

7
ABD doları

Bu hafta ABD doları yüzde 0,26 artarak 42,4440 liraya çıkarken, avro ise yüzde 0,74 azalarak 48,9370 lira oldu.
 

8
Yatırım fonları

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,47, emeklilik fonları yüzde 1,11 değer kazandı.
 

9
hisse senedi

Kategorilerine göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıranlar yüzde 2,07 ile "hisse senedi" fonları oldu.

