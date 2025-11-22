Senelerce zararlı diye uzak durduk! Meğer vücut için faydaları saymakla bitmiyormuş…

2. Bağırsak İyileşmesi ve Anti-inflamatuar Destek: Tereyağı, bağırsak sağlığı için faydalı olan bütirat adı verilen kısa zincirli yağ asitlerini içerir. Bütirat, bağırsak duvarının hücreleri için doğrudan enerji kaynağıdır, bağırsak bariyerini korur ve iltihabı azaltır. Ayrıca, otla beslenen hayvanların sütünden yapılan tereyağı, güçlü bir anti-inflamatuar yağ asidi olan CLA (Konjuge Linoleik Asit) açısından da zengindir. CLA, metabolizmayı hızlandırarak yağ yakımına dolaylı olarak destek olabilir.

3. Yüksek Yağda Çözünen Vitamin Deposu: Tereyağı, A, D ve E gibi yağda çözünen vitaminlerin mükemmel bir kaynağıdır. Özellikle A Vitamini bağışıklık ve göz sağlığı için, E Vitamini güçlü bir antioksidan olarak hücre onarımı için kritiktir. Bu vitaminler, vücut tarafından sadece yağ varlığında emilebilir; bu da tereyağının bu vitaminleri vücuda ulaştırmada ne kadar etkili olduğunu gösterir.