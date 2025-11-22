Pazartesi okullar yarım gün mü? 24 Kasım yarım gün tatil durumu

24 Kasım Öğretmenler Günü bu yıl Pazartesi gününe denk geliyor. Öğrenci ve veliler ise pazartesi yarım gün mü araştırmasına başladı.

PAZARTESİ OKULLAR YARIM GÜN MÜ?

24 Kasım Pazartesi günü okullar yarım gün değil, tam gün olacak. 24 Kasım resmi tatil olmadığı için okullarda eğitime devam edilecek. Buna göre öğrenciler tam gün eğitim alacak.

24 KASIM YARIM GÜN TATİL Mİ?

