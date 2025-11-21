Menü Kapat
19°
Aktüel
Avatar
Editor
 TGRT Haber

24 Kasım Öğretmenler Günü tatil mi? Öğrencilerin merak ettiği soru yanıt buldu

24 Kasım Öğretmenler Günü resmi tatil olup olmadı ve Pazartesi günü okullarda ders işlenip işlenmeyeceği öğrenci, veli ve öğretmenler tarafından merak ediliyor. Türkiye’de 1981 yılından bu beri her yıl 24 Kasım’da çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Öğretmenler için anlam taşıyan bu özel günde okullarda programlar hazırlanıyor ve törenler yapılıyor. İşte 24 Kasım Öğretmenler Günü ile ilgili merak edilenler…

Haber Merkezi
21.11.2025
21.11.2025
Türkiye’de her yıl 24 Kasım, olarak kutlanıyor. Bu özel gün için yurt genelinde okullarda törenler ve programlar hazırlanıyor.

24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ RESMİ TATİL Mİ?

Türkiye’de 24 Kasım, Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Kanunu’nda olarak yer almıyor. Bu nedenle kamu kurumları, hastaneler, noterler ve okullar normal işleyişlerine devam edecek. Öğretmenler Günü uzun yıllardır çeşitli etkinliklerle kutlansa da uygulamada resmi tatil niteliği bulunmadığı için çalışanlar izinli sayılmıyor ve rutin mesai akışı sürdürülüyor. Öğrenciler, öğretmenler ve veliler bu özel günü okullarda düzenlenen programlarla geçiriyor.

Her yıl olduğu gibi 24 Kasım’da da kutlamalar okul içi kapsamında gerçekleşiyor. Resmi tatil statüsünde olmaması nedeniyle yarım gün ya da tam gün izin uygulaması yapılmıyor. Öğretmenler, sabah ve öğleden sonraki ders dilimlerinde görevlerinin başında olurken, etkinlikler ders programı içerisinde belirlenen saatlerde gerçekleştiriliyor.

24 KASIM PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ?

2025 yılında 24 Kasım’ın pazartesi gününe denk gelmesi, öğrenciler arasında okulların tatil olup olmayacağı sorusunu gündeme getirdi. Ancak Öğretmenler Günü resmi tatiller arasında bulunmadığı için okullarda dersler planlandığı şekilde devam edecek. Öğrenciler sabah saatlerinden itibaren normal ders programlarına katılacak ve gün içinde yapılan kutlama etkinlikleri akışının içine yerleştirilecek.

24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ DERS İŞLENECEK Mİ?

Öğretmenler Günü’nün resmi tatil statüsünde olmaması nedeniyle 24 Kasım’da tüm eğitim kademelerinde dersler işlenecek. Öğrenciler, haftanın ilk günü olan pazartesi sabahı okullarına giderek planlanan ders programına katılacak.

Öğretmenler Günü kapsamında hazırlanan etkinlikler ders dışı zamanlarda veya ders saatlerine entegre biçimde uygulanacak. Okul yönetimleri tarafından düzenlenen programlar çerçevesinde öğrenciler öğretmenleriyle birlikte bu özel günü kutlayacak. Ancak bu etkinlikler derslerin tamamen iptal edilmesine neden olmayacak. Eğitimin tüm gün boyunca devam ettiği bu tarihte öğrenciler normal müfredat işlemesine katılacak.

#Eğitim
#resmi tatil
#öğretmenler günü
#ödüller
#Etkinlikler
#Okul Kantin
#24 Kasım
#Aktüel
