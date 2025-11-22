Menü Kapat
19°
İddiaların odağındaki Güllü'nün kızı o gece için kritik örneği hastanede verdi: Her şey ortaya çıkacak

Ünlü sanatçı Güllü’nün acı bir şekilde hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturma kapsamında olay günü evde bulunan ve haklarında uyuşturucu kullandıkları öne sürülen kızı ve kızının arkadaşı hastanede test için örnek verdi.

26 Eylül 2025 tarihinde Çınarcık'ta apartmanın 5. katındaki kapalı terasta Güllü, kızı ve arkadaşıyla eğlendiği sırada pencereden düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

İDDİALARIN MERKEZİNDE OLAN KIZI VE ARKADAŞI HASTANEDE

Güllü" adıyla tanınan ünlü Gül Tut’un ölümüyle ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen sürüyor. Tanık ifadelerinde annesini öldürdüğü ve içtiği iddia edilen Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde uyuşturucu testi yaptırdı. Gülter ve Ulu'ya avukatları ve polis de eşlik etti.

İddiaların odağındaki Güllü'nün kızı o gece için kritik örneği hastanede verdi: Her şey ortaya çıkacak

AVUKATLARI AÇIKLAMA YAPTI

Hastane çıkışında açıklama yapan Gülter ve Ulu'nun avukatı Rahmi Çelik, müvekkillerinin gözaltına alındığı ve tutuklandığı haberlerinin gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Müvekkillerimizin rutin işlemleri için hastaneye geldik. Rutin işlemler yapıldı. Kamuoyunda belirtildiği gibi herhangi bir gözaltı, tutuklama yoktur. Kendileri normal hayatlarına devam ediyorlar. Buradan evlerine gidecekler" dedi.

İddiaların odağındaki Güllü'nün kızı o gece için kritik örneği hastanede verdi: Her şey ortaya çıkacak

"HER ŞEY OLDUĞU GİBİ ORTAYA ÇIKACAK"

Gülter ve Ulu'nun diğer avukatı Hakan Sezen ise müvekkillerinin gizledikleri bir şey olmadığını belirterek, "Kendileri bir madde kullanmamıştır bugüne kadar. Gizlediğimiz bir husus olmadığı için kendi rızamız dahilinde buraya geldik. Gerekli saç örneklerini verdik. Soruşturma devam ediyor. Soruşturmaya ilişkin şu aşamada söyleyeceğimiz başka husus yoktur. Adli süreç devam etmektedir. Her şey olduğu gibi ortaya çıkacaktır" diye konuştu.

TUĞYAN ÜLKEM GÜLTER: KENDİMİZDEN EMİNİZ

Tuğyan Ülkem Gülter ise kendi rızasıyla test yaptırmak için hastaneye gittiklerini belirterek, "Kendi rızamızla geldik. Gerekli yerlere gerekli örnekleri verdik. Kendimizden eminiz. Sonuçlar çıktığında avukatlarımız paylaşacaktır" ifadesini kullandı.

ETİKETLER
#yalova
#uyuşturucu
#ölüm
#cinayet
#sanatçı
#soruşturma
#Magazin
