19°
Güllü'nün ölümündeki kilit isim Bircan Dülger konuştu: Güllü ablayı arabayla uçurumdan atacaktı

Şarkıcı Güllü'nün şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma devam ederken, Bircan Dülger ilk kez konuştu. Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile mesajları ortaya çıkan Bircan Dülger, "Ben o gün onu ikna etmeseydim, Güllü abla bir arabayla uçurumdan atılacaktı" dedi.

Güllü'nün evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesinin ardından ortaya çeşitli iddialar atıldı. Kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in arkadaşı Bircan Dülger'e attığı mesajlar gündeme otururken, davayla ilgili soruşturma derinleşti. Bircan Dülger, katıldığı programda itiraflarıyla "pes" dedirtti.

"GÜLLÜ ABLA ARABAYLA UÇURUMDAN ATILACAKTI"

26 Eylül günü saat 01.30 sıralarında Yalova’nın Çınarcık ilçesindeki 6 katlı binanın en üst katındaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden Güllü’nün ölümüyle ilgili tartışmalar büyüyor. Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in yakın arkadaşı olan Bircan Dülger, katıldığı programda Tuğyan ile ilgili yeni iddialar ortaya attı. Dülger, "Tuğyan’ı çok iyi tanıyorum. Şeytan onun yanında masum kalır. Ben o gün onu ikna etmeseydim, Güllü abla bir arabayla uçurumdan atılacaktı. Kafasında net bir plan vardı. Her zaman dile getirirdi. Cenazede göz göze geldik. ‘Abla ben yaptım ama çok pişmanım, keşke yapmasaydım’ dedi.” diyerek itiraflarını sıraladı.

Güllü'nün ölümündeki kilit isim Bircan Dülger konuştu: Güllü ablayı arabayla uçurumdan atacaktı

"TUĞYAN AKIL ALMAZ YALANLAR ATAR"

Dülger, olay günü Tuğyan ile hem mesajlaştığını hem de telefonla konuştuğunu söyleyerek, onu sakinleştirmeye ve bir şey yapmaması için ikna etmeye çalıştığını ifade etti: “Tuğyan akıl almaz yalanlar atar. O gün telefonda da konuştuk. Onu ikna etmeye çalıştım.” dedi.

Güllü'nün ölümündeki kilit isim Bircan Dülger konuştu: Güllü ablayı arabayla uçurumdan atacaktı

TUĞYAN ÜLKEM GÜLTER'İN İKİNCİ İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Annesi Güllü'nün ölümünün ardından annesini öldürme planı yaptığına dair yazışmaları ortaya çıkan Tuğyan Ülkem Gülter, bir kez daha savcılığa çağrılıp ifade verdi. Güllü'nün eski patronu tarafından annesini öldürmekle suçlanan Tuğyan Ülkem Gülter, "Annemin; benim ve kardeşim tarafından işkence gördüğü iddiaları asılsız" dedi.

Güllü'nün ölümündeki kilit isim Bircan Dülger konuştu: Güllü ablayı arabayla uçurumdan atacaktı

Hakkındaki iddiaları yalanlayan Tuğyan Ülkem Gülter, "Annemle herhangi bir husumetim yok. Zaman zaman anne-kız tartışması her evde olduğu gibi bizde de olurdu. Ama hep aynı evde yaşamaya devam ettik. Bu duruma çevremiz de şahittir" dedi. Annesinin alkol alınca kendini kaybettiğini belirten Gülter, "BİZ annemle ara ara tartıştığımızda sinirle birbirimize bu tür laflar ederdik. Annem özellikle alkol alınca sinirlenen biriydi. Sinirlenince de ne konuştuğunu bilmezdi. İncitici veya tehdit içeren sözler söyleyince ben de sinirlenirdim. 'Annemi öldüreceğim, kendimi de öldüreceğim' tarzı mesajları bir arkadaşıma duygusal anımda dertleşmek maksadıyla attım." diyerek hakkındaki iddiaları reddetti.

Güllü'nün ölümündeki kilit isim Bircan Dülger konuştu: Güllü ablayı arabayla uçurumdan atacaktı
