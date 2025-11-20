Menü Kapat
19°
Avatar
Editor
 Dilek Ulusan

Acun Ilıcalı açıkladı: Selen Görgüzel Survivor 2026 kadrosunda

Acun Ilıcalı bu sene birbirinden ünlü isimleri Survivor 2026 kadrosuna dahil etti. Sosyal medya hesabından tek tek yarışmacıları açıklayan Acun Ilıcalı son olarak ise oyuncu ve şarkıcı Selen Görgüzel'in Survivor 2026 ünlüler kadrosunda olduğunu duyurdu.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
20.11.2025
12:12
|
GÜNCELLEME:
20.11.2025
12:18

son olarak Survivor 2026 kadrosunda yarışacak ismi sosyal medya hesabından açıkladı. Acun Ilıcalı, son olarak Survivor 2026 kadrosuna dahil oldu.

SELEN GÖRGÜZEL SURVIVOR YARIŞMASINDA

Acun ılıcalı yaptığı paylaşımda, "Sevgili Selen Görgüzel Survivor 2026 Ünlüler ve kadrosuna dahil oldu, kendisine gönülden başarılar diliyorum" dedi.

SURVIVOR 2026 KADROSUNDA YARIŞAN ÜNLÜ İSİMLER

Son olarak Selen Görgüzel'in açıklandığı Survivor 2026 ünlüler kadrosunda, Deniz Çatalbaş, Murat Arkın, Meryem Boz, Dilan Çıtak, Bayhan, Mert Nobre, Serhat Onat gibi isimler yer aldı.

Sıkça Sorulan Sorular

Selen Görgüzel kaç yaşında?
9 Şubat 1979 doğumlu Selen Görgüzel, 1997 yılında 18 yaşında iş adamı Yılmaz Bektaş ile evlenen Selen Görgüzel, 2003 yılında 24 yaşında evliliğine son verdi. Bu evlilikten İlknaz (d.1999) isminde bir kızı var. Şarkıcılık ve oyunculuk yapan Selen Görgüzel, son olarak ise Hamdi Alkan'dan boşanmasıyla gündemden düşmedi.
