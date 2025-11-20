Acun Ilıcalı açıkladı: Selen Görgüzel Survivor 2026 kadrosunda

Kategoriler
İstanbul
Acun Ilıcalı son olarak Survivor 2026 ünlüler kadrosunda yarışacak ismi sosyal medya hesabından açıkladı. Acun Ilıcalı, son olarak Survivor 2026 kadrosuna Selen Görgüzel dahil oldu.
Acun ılıcalı yaptığı paylaşımda, "Sevgili Selen Görgüzel Survivor 2026 Ünlüler ve Gönüllüler kadrosuna dahil oldu, kendisine gönülden başarılar diliyorum" dedi.
Son olarak Selen Görgüzel'in açıklandığı Survivor 2026 ünlüler kadrosunda, Deniz Çatalbaş, Murat Arkın, Meryem Boz, Dilan Çıtak, Bayhan, Mert Nobre, Serhat Onat gibi isimler yer aldı.