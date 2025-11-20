Acun Ilıcalı açıkladı: Selen Görgüzel Survivor 2026 kadrosunda

Acun Ilıcalı son olarak Survivor 2026 ünlüler kadrosunda yarışacak ismi sosyal medya hesabından açıkladı. Acun Ilıcalı, son olarak Survivor 2026 kadrosuna Selen Görgüzel dahil oldu.

SELEN GÖRGÜZEL SURVIVOR YARIŞMASINDA

Acun ılıcalı yaptığı paylaşımda, "Sevgili Selen Görgüzel Survivor 2026 Ünlüler ve Gönüllüler kadrosuna dahil oldu, kendisine gönülden başarılar diliyorum" dedi.

SURVIVOR 2026 KADROSUNDA YARIŞAN ÜNLÜ İSİMLER

Son olarak Selen Görgüzel'in açıklandığı Survivor 2026 ünlüler kadrosunda, Deniz Çatalbaş, Murat Arkın, Meryem Boz, Dilan Çıtak, Bayhan, Mert Nobre, Serhat Onat gibi isimler yer aldı.