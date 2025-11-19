Menü Kapat
19°
Magazin
Avatar
Editor
 Dilek Ulusan

Acun Ilıcalı açıkladı! Survivor 2026 kadrosuna oyuncu Deniz Çatalbaş dahil oldu

Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından Survivor 2026 kadrosu ünlüler takımında yarışacak yeni bir ismi açıkladı. Survivor kadrosuna genç oyuncu Deniz Çatalbaş dahil oldu.

Acun Ilıcalı açıkladı! Survivor 2026 kadrosuna oyuncu Deniz Çatalbaş dahil oldu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
19.11.2025
12:23
|
GÜNCELLEME:
19.11.2025
12:26

Survivor 2026 kadrosunda yer alacak isimleri tek teke sosyal medya hesabından açıklayan , son olarak ise oyuncu Deniz Çatalbaş'ın kadroda olacağını duyurdu.

DENİZ ÇATALBAŞ SURVIVOR 2026'DA

Acun Ilıcalı, Deniz Çatalbaş'ın haberini ''Sevgili Deniz Çatalbaş Survivor 2026 Ünlüler & All Star kadrosuna dahil oldu. Kendisine gönülden başarılar diliyorum'' sözleriyle açıkladı.

Acun Ilıcalı açıkladı! Survivor 2026 kadrosuna oyuncu Deniz Çatalbaş dahil oldu

DENİZ ÇATALBAŞ KİMDİR?

28 Şubat 1995 doğumlu Deniz Çatalbaş, Fenerbahçe Spor Kulübü’nde, Kayseri Basketbol, Sakarya Yükseliş gibi kulüplerde forma giydi. 2020 yılında katıldığı Best Model of Turkey güzellik 2. olmuş ve özellikle bu yarışma ile tanınmıştır. Deniz Çatalbaş, 2021 yılından itibaren Arka Sokaklar, Hür, Ah Be Birader, Alparslan Büyük Selçuklu, Aşk ve Gurur gibi birçok film ve dizide rol aldı. Yeni projelerde yer almayı sürdürmektedir.

Acun Ilıcalı açıkladı! Survivor 2026 kadrosuna oyuncu Deniz Çatalbaş dahil oldu

Sıkça Sorulan Sorular

Survivor 2026 kadrosu belli oldu
Murat Arkın, Meryem Boz, Dilan Çıtak, Bayhan, Mert Nobre, Serhat Onat Survivor 2026 kadrosunda yer aldı.
