Acun Ilıcalı açıkladı! Survivor 2026 kadrosuna oyuncu Deniz Çatalbaş dahil oldu

Survivor 2026 kadrosunda yer alacak isimleri tek teke sosyal medya hesabından açıklayan Acun Ilıcalı, son olarak ise oyuncu Deniz Çatalbaş'ın kadroda olacağını duyurdu.

DENİZ ÇATALBAŞ SURVIVOR 2026'DA

Acun Ilıcalı, Deniz Çatalbaş'ın haberini ''Sevgili Deniz Çatalbaş Survivor 2026 Ünlüler & All Star kadrosuna dahil oldu. Kendisine gönülden başarılar diliyorum'' sözleriyle açıkladı.

DENİZ ÇATALBAŞ KİMDİR?

28 Şubat 1995 doğumlu Deniz Çatalbaş, Fenerbahçe Spor Kulübü’nde, Kayseri Basketbol, Sakarya Yükseliş gibi kulüplerde forma giydi. 2020 yılında katıldığı Best Model of Turkey güzellik 2. olmuş ve özellikle bu yarışma ile tanınmıştır. Deniz Çatalbaş, 2021 yılından itibaren Arka Sokaklar, Hür, Ah Be Birader, Alparslan Büyük Selçuklu, Aşk ve Gurur gibi birçok film ve dizide rol aldı. Yeni projelerde yer almayı sürdürmektedir.