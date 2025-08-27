Gazze’de 2 yılın acı tablosu: Can kaybı sayısı her gün artıyor

Bağımsız düşünce kuruluşu Toplum Çalışmaları Enstitüsü’nün analizi, Gazze’de yaşanan trajedinin boyutunu gözler önüne serdi. Enstitü’nün verilerine göre 7 Ekim 2023'ten bu yana, İsrail'in saldırıları sonucu Gazze'de 62 bin 192 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin sayısı, Gazze nüfusunun yüzde 2,9’unu oluşturuyor.

Saldırılarda hayatını kaybeden insanların dağılımı ise;

Çocuk: 30.6%

Kadın: 20.1%

Basın/Sağlık/Arama Kurtarma: 3.1%

Diğer: 46.2%

Ölenlerin 19.771’i 0-18 yaş grubundadır. Ayrıca saldırılarda 1.590 sağlık personeli, 239 basın mensubu ve 122 arama-kurtarma personeli yaşamını yitirmiştir.

Saldırılarda zarar gören yapılar ise;

Konut( Hasarlı/Yıkık): 436.000 Kamu Binası: 225

Eğitim Binası (Yıkılan): 156 Eğitim Binası (Hasarlı): 382

Cami: 833 Kilise: 3

ÖLENLERİN ÇOĞUNLUĞU KADIN VE ÇOCUK

Saldırılar sonucu yaşamını yitirenlerin yarısından fazlasını kadınlar ve çocuklar oluşturdu. Toplum Çalışmaları Enstitüsü’nün analizine göre hayatını kaybedenlerin yüzde 30.6'sını çocuklar, yüzde 20.1'ini ise kadınlar oluşturdu. İsrail ordusu yalnızca sivilleri değil, gazetecileri ve sağlık personelini de hedef aldı. 20 aydır süren saldırılarda bin 590 sağlık personeli ve 239 basın mensubu da hayatını kaybedenler arasında yer aldı.

YIKIM VE KAYIP BÜYÜK! 436 BİN KONUT ZARAR GÖRDÜ

İsrail’in saldırılarından hayatta kalan Gazzeliler ise mülklerinin yerinde bir enkaz yığını buldu. İsrail’in saldırılarında Gazze’de 436 bin konut hasar görürken, 156 eğitim binası yıkıldı; 225 kamu binası, 382 eğitim binası, 833 cami ve 3 kilise de hasar aldı.